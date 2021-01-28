【奧斯塔羅】最近的求職運勢如何？

轉換工作跑道

更換工作

相信大家都很惶恐

不知道能不能找到更好的

今天就和奧斯老師一起來看看

最近的求職運是如何囉！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，最近如果正在規劃轉職或是有想要換工作的朋友，奧斯老師會建議你，抓緊時間趕緊投履歷囉，因為這樣的牌組多半代表的是目標與升遷！所以最近想轉換工作的朋友，這樣的過程將會順利許多，也有望找到未來發展更加理想的工作。只是特別的是這樣的牌組隱喻著原本工作方向的發展，所以奧斯老師不建議你轉職的工作方向差太遠，例如科技工程師就依舊往科技業找或是餐飲業朋友就朝餐飲業找，盡量別跟原本工作類型或產業別差太遠，過往的工作經歷也將有助你在新工作的職涯發展。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說可以開始準備轉職囉，因為這樣的牌組多半代表的是人際以及貴人運勢！因此奧斯老師會建議，若挑選到這組牌的朋友正規劃轉職，首先可以朝朋友或是舊同事幫你介紹工作的方向去找，有機會藉由周邊朋友或是舊同事，幫你引薦到不錯的工作。而也因為這組牌的貴人運勢不錯，代表新工作職場的上司主管或是前輩，都挺願意在職場上提拔或是照顧你，因此有望透過別人介紹到新工作上貴人運勢不錯的職場唷！因此挑選到這組牌的朋友，可要抓緊時間在接下來好好應徵。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你最近找工作的想法，可要多點耐心，因為這樣的牌組多半代表的是休息或是沉澱！因此不難發現在轉職過程當中，可能沒辦法這麼的順利，也可能找到不適任的工作職場。因此奧斯老師建議你在求職過程中，可別操之過急或是急著想換工作，就沒有好好分析新的工作是否適合自己。或是先沉澱一下自己，調整一下自己的工作狀況，是否是真的想換？還是只是工作累了以及職業倦怠感的出現，就急著找工作呢？因此選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你調整一下自己的狀態然後面對新的工作，審慎分析是否適合自己會比較好。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你再思考一下，挑選到這組牌的朋友，所隱喻的轉職想法是挺強烈的，所以奧斯老師相信，你對目前的工作已經感覺勞累以及壓力挺大了。但偏偏這組牌的出現，也代表轉職過程中並不順利，容易在新職場工作上犯小人或是人際關係容易出現問題，甚至在新工作上壓力勞累狀況始終存在，導致新職場工作穩定度並不高，甚至後悔自己當初轉職的想法。因此挑選到這組牌，奧斯老師會建議未來這3-6個月的時間再緩緩，之後在規劃轉職會比較適合。

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