fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】目前在意的對象會想念我嗎？

>

▲塔羅 。（圖／奧斯提供

或許曾經在一起過
或是曾經曖昧過
相信大家內心都有挺在意的對象

今天就和奧斯老師來看看
你所在意的這這位對象
目前是否會想念你呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你所在意的這個對象，內心對你的想念或思念還是存在的，畢竟這樣的牌組多半代表的是目標與想念！因此不難發現，目前你所在意的對象或是你正也思念的對象，在內心裡面也對你存在不少的感覺。只是目前的現況，對方內心會覺得不好再打擾你了，或是覺得這樣的聯繫或是打擾，都對彼此沒有太大的幫助，所以只敢在內心裡頭默默的懷念這段關係。因此若是挑選到這組牌的朋友，如果你對測試的這對象也挺思念或想念的，那奧斯老師會建議你可以嘗試和對方聯繫看看。

牌ll

選擇到這組牌的朋友，對於你所在意的這個對象，對方內心究竟有沒有想念你呢？奧斯老師要說這對象是有想念過你的，只是特別的是這牌組也僅止於思念，並不會有太大的動作，因為對方也開始開啟自己新的生活了。所以內心即使想念或是偶爾會想到你這個人，但在現實當中並沒有影響自己的生活或是會想因為這樣的想念，而去付出行動，反而是止於思念而已。因此若挑選到這組牌的朋友，奧斯老師會說這樣的狀況下，可能就不好再去打擾對方，畢竟對方已經開始自己新的生活，因此恢復聯繫都多少對這對象造成打擾。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說該調整的或許是你自己，畢竟這樣的牌組多半代表的是新的生活或是人際關係建立！所以不難發現對方已經開始自己的生活也已經放下過往彼此的這段關係，而且你所在意的這對象，目前的生活已經重新開始，也過得還算不錯。因此測試這題的你，如果你還正想念這對象或是在意的對象，那奧斯老師會建議你好好調整一下自己或是拉回一下自己的思念，接下就是你和你自己的事情，面對自己的情緒，別再去打擾對方或是讓情緒影響到自己的生活。

牌lV

選擇到這組牌的朋友，如果你也好奇你所占卜的這對象，內心是否還想念你或是放不下你們的關係，那結果可能就比較不盡你意，畢竟這樣的牌組多半代表的是放下與感謝！不得不說，這對象的確有想念過你或是懷念到你，但內心裡面並沒有想再跟你保持聯繫或是打擾你的生活，當然也不會是討厭你；反而感謝你的，過去這段時間的照顧或是接觸，內心裡面都是挺感謝的。這樣的過去對於他來說，也是成長的養分，這對象感謝你曾經的存在與交集，帶著這段關係的正面想法，繼續過著自己的生活。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

星巴克「黑絲絨蝴蝶結包」超浮誇！拆下裝飾秒變PRADA平價替代款 蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 過年摸一圈還不夠！麻將控必備4款周邊　開局就拿一手好牌 年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座 200元買到「7星級飯店」枕頭！3D立體枕芯包覆性強　睡到自然醒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面