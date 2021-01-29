【奧斯塔羅】目前在意的對象會想念我嗎？

或許曾經在一起過

或是曾經曖昧過

相信大家內心都有挺在意的對象

今天就和奧斯老師來看看

你所在意的這這位對象

目前是否會想念你呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你所在意的這個對象，內心對你的想念或思念還是存在的，畢竟這樣的牌組多半代表的是目標與想念！因此不難發現，目前你所在意的對象或是你正也思念的對象，在內心裡面也對你存在不少的感覺。只是目前的現況，對方內心會覺得不好再打擾你了，或是覺得這樣的聯繫或是打擾，都對彼此沒有太大的幫助，所以只敢在內心裡頭默默的懷念這段關係。因此若是挑選到這組牌的朋友，如果你對測試的這對象也挺思念或想念的，那奧斯老師會建議你可以嘗試和對方聯繫看看。

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選擇到這組牌的朋友，對於你所在意的這個對象，對方內心究竟有沒有想念你呢？奧斯老師要說這對象是有想念過你的，只是特別的是這牌組也僅止於思念，並不會有太大的動作，因為對方也開始開啟自己新的生活了。所以內心即使想念或是偶爾會想到你這個人，但在現實當中並沒有影響自己的生活或是會想因為這樣的想念，而去付出行動，反而是止於思念而已。因此若挑選到這組牌的朋友，奧斯老師會說這樣的狀況下，可能就不好再去打擾對方，畢竟對方已經開始自己新的生活，因此恢復聯繫都多少對這對象造成打擾。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說該調整的或許是你自己，畢竟這樣的牌組多半代表的是新的生活或是人際關係建立！所以不難發現對方已經開始自己的生活也已經放下過往彼此的這段關係，而且你所在意的這對象，目前的生活已經重新開始，也過得還算不錯。因此測試這題的你，如果你還正想念這對象或是在意的對象，那奧斯老師會建議你好好調整一下自己或是拉回一下自己的思念，接下就是你和你自己的事情，面對自己的情緒，別再去打擾對方或是讓情緒影響到自己的生活。

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選擇到這組牌的朋友，如果你也好奇你所占卜的這對象，內心是否還想念你或是放不下你們的關係，那結果可能就比較不盡你意，畢竟這樣的牌組多半代表的是放下與感謝！不得不說，這對象的確有想念過你或是懷念到你，但內心裡面並沒有想再跟你保持聯繫或是打擾你的生活，當然也不會是討厭你；反而感謝你的，過去這段時間的照顧或是接觸，內心裡面都是挺感謝的。這樣的過去對於他來說，也是成長的養分，這對象感謝你曾經的存在與交集，帶著這段關係的正面想法，繼續過著自己的生活。

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