傳統曬衣藏健康疑慮？LG「乾衣機」衣服不再烘壞　升級版16公斤超巨大

記者王則絲／台北報導

台灣LG繼2018年首次帶來9公斤「免曬衣乾衣機」後，讓台灣乾衣機市場至2020年成長15倍以上，經過改良研發，今（26日）LG發表免曬衣乾衣機16公斤新品，為目前業界最大容量的乾衣機，並新增了全新的保養衣物功能，今日還邀請到藝人吳鳳、知名作家宅女小紅示範分享使用心得，並揭開「傳統曬衣」暗藏的健康疑慮，以及乾衣機與傳統烘衣機的比較。

▲（左）宅女小紅、（右）吳鳳現身分享使用心得。（圖／品牌提供）

大部分的民眾都是遵循著看老天臉色「曬衣」的習慣，但其實隨著現代社會改變、對健康的重視程度升高，「曬衣服」也衍生出了不少疑慮，像是今天宅女小紅就有提到：「身為一個母親，就會開始擔心這種事，小孩子常常皮膚乾癢，跟身上穿的衣服很有關係。」許多人礙於居住空間限制，會在室內曬衣，就會常有曬不乾、有霉味的困擾；不過室外曬衣服也不是最好，雖然大家都很喜歡「太陽公公」的味道，但是現代社會空氣污染相當嚴重，還有看不見的懸浮微粒、灰塵可能附著，衣服洗得乾乾淨淨，一拿出來曬反而可能又髒了。

▲雙層濾網可有效過濾出棉絮、灰塵，小紅表示：「右邊這個算小Case了。」（圖／記者王則絲攝）

以傳統方式曬衣服不只有以上疑慮，還必須花上相對較長的時間等待，所以許多人家裡也會運用烘衣機搭配使用，但是傳統烘衣機的原理便是運用7、80度的高溫去烘乾，讓衣物損壞的可能性增多，今日吳鳳就有分享自己的經驗：「我很喜歡衣服軟軟的感覺，以前烘乾機用了幾次之後衣服就會壞掉。」變得硬硬的、或是縮水變形是常有的事，且像是毛衣等材質不適合烘乾的衣物，既不能烘、吊掛還會越掛越長，這些都是主婦們內心的煩惱。

▲LG新推出的16公斤容量升級版「免曬衣乾衣機」。（圖／記者王則絲攝）

LG推出的「免曬衣乾衣機」專為解決這些問題而設計，採用Heat Pump除濕式乾衣技術，以攝氏50～60度中低溫溫和烘乾，經BAF英國過敏協會認證，可有效消除99.9％細菌及過敏原，據台美檢驗所的測試結果顯示，與以「免曬衣乾衣機」處理完的衣服做比較，室外曬衣的細菌含量為1.25倍、室內曬衣的細菌含量則高達5倍之多，也許這正是人們異位性皮膚炎比率增高、鼻子過敏打噴嚏的原因之一。

▲新增羽絨衣保養、防潑水外套保養等功能。（圖／品牌提供）

且低溫的乾衣技術可避免衣料結構因高溫被破壞，有效維持衣物蓬鬆柔軟，乾衣機的面板上還可選擇15種衣物保養行程，包括本次新品新增的羽絨衣保養、防潑水外套保養，還有超方便的輕拍除塵功能，與其他智能乾衣行程，16公斤的大容量可輕鬆容納孩子們的大玩偶、雙人床包或被套，全家人的衣服也能全部一次搞定了。LG免曬衣乾衣機16公斤容量升級版將於2月1日正式上市，售價為NT＄49,900。

▲多功能面板。（圖／記者王則絲攝）

《同場加映》

農曆新年將至，家家戶戶開始除舊佈新，清潔家電成為民眾現下的矚目商品，在清洗衣物的部分，CHIMEI奇美家電也帶來大容量洗脫烘兼備的洗衣機，奇美輕柔淨美滾筒洗衣機(WS-P168WD)，能夠自動偵測衣物重量、環境溫度，去調整最佳清洗時間與水量，且可在洗衣時同步洗淨洗衣槽，大風量烘乾功能，解決在濕冷的天氣衣服怎麼曬都不會乾的問題。

還有居家必備的吸塵器更是大掃除的好幫手，CHIMEI奇美數位無線吸塵器採用高速低噪無刷馬達，不僅降低打掃時噪音，更有效提升吸力，另外特贈除螨吸頭，每分鐘超過7000次拍打，可有效去除塵螨，使用起來輕便又快速，起到事半功倍的效果。

▲CHIMEI奇美輕柔淨美滾筒洗衣機，NT＄48,900。（圖／品牌提供）



▲CHIMEI奇美數位無線吸塵器，NT＄4,988。（圖／品牌提供）