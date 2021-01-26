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2020年IKEA十大熱銷好物公開　19元起「9項百元有找」

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▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

▲IKEA公佈旗下2020年熱銷TOP10商品。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年剛來臨，準備好升級居家空間讓家更舒適了嗎？IKEA公布2020年旗下最熱門的百元單品TOP10，都是上市已久的品類，也代表全都是民眾一再入手的高CP值好貨，兼具美觀與實用的設計實在讓人很心動，快快規劃進新年購物清單吧！

TOP10　OMSORG鞋拔　售價29元
長型的設計不用彎腰就能輕鬆穿鞋，家中的年長者也很方便使用，平常利用彎曲的手把設計，掛於橫桿或掛勾，收納不佔空間。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP9　TOMAT噴式澆水瓶　售價39元
能調整噴水口的出水大小，不論是要澆花，或近期需要防疫，內裝酒精用來消毒都很合用。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP8　STEKNING抹布　售價49元
STEKNING抹布的超細纖維材質，號稱不使用清潔劑也能清除污漬，擦拭碗盤也不怕刮傷，吸水力足夠也可當做抹布擦拭桌面、廚房檯面，便宜又耐用。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP7　DOFTA香氛裝飾品　售價29元
帶有桃子與橘子香味款的DOFTA香氛裝飾品，是IKEA默默長賣的熱銷品之一，擺放在玻璃花缽或小盤子上，就能當做裝飾品且持續飄香，增添空間氛圍。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP6　PRUTA保鮮盒17件組　售價149元、平均單件售價8元
17件組的保鮮盒、單件不到10元的實惠價格，加上有多種尺寸可放入各式蔬果、食物清楚分類，方便又衛生，不論是外出野餐或排列疊放收納食材於冰箱都合適。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP5　ÖVERMÄTT食物保鮮罩3件組　售價129元、單件售價43元
柔軟的矽膠材質可當作蓋子或保鮮罩使用，不論是切了一半的蔬果或是喝到一半的飲料杯，都可用以阻絕灰塵、空氣，讓食物和飲料保持新鮮，平常放進洗碗機就能清洗，能重複利用環保又經濟。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP4　SAMLA收納盒系列　售價20元起
整理收納時的必備收納盒，有多種尺寸可選擇，也可堆疊收納節省空間，從小配件到較大的物品都可收納，透明設計能一目了然內容物，簡約好搭配實用性又高。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP3　RIKLIG茶壺　售價175元
使用玻璃材質能耐高溫，也能清楚檢視食材狀況，還有中間的過濾網設計，隔絕茶葉，清洗也更容易。簡約外型能輕鬆搭配其他杯盤，沖茶或咖啡都適合。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP2　ISTAD保鮮袋　售價89元
用甘蔗產業的可再生材料製作，可回收處理不造成環境負擔。有多款尺寸、顏色可供選擇，適合分類收納，夾鏈密封可重複使用，除了裝零食、生鮮等，收納隨身小物放在包包裡也合適。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

TOP1　BÄSTIS毛絮黏把　售價19元
方便快速地清除衣服、家具以及汽車座椅上的毛髮、灰塵和棉絮，更是黏貓毛的好幫手，且便宜耐用黏性佳，親民的價格加上實用性十足，總是拿下熱銷冠軍。

▲IKEA 2020年熱銷TOP10。（圖／IKEA提供）

【無印良品2020熱銷榜】

無印良品日前也公布2020年度最熱銷商品，包括女法國亞麻寬擺褲、男有機棉天竺圓領短袖T恤、行動無水香氛機、男有機棉法蘭絨立領襯衫、女有機棉法蘭絨套衫、即食迷你拉麵、空氣循環風扇、懶骨頭沙發、超音波芬香噴霧器與撥水加工有機棉舒適休閒鞋，都在前10名熱銷榜內。

▲無印良品2020年銷售TOP 10。（圖／無印良品提供）

▲無印良品2020年銷售TOP 10，撥水加工有機棉舒適休閒鞋（左），超音波芬香噴霧器（右）都是長賣商品。（圖／無印良品提供）

►無印良品2020年熱銷排行榜TOP 10　第1名連三年奪冠「便宜又實用」

關鍵字：

IKEA, TOP 10, 隱藏, 好物, CP, 無印良品, MUJI

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