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41歲高圓圓直播無修圖狀態驚人！「淺藍深V毛衣」少女感爆棚

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▲▼高圓圓 。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓近期登上「口紅一哥」李佳琦直播，無修圖狀態驚艷粉絲 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星高圓圓2014年嫁給趙又廷，如今已經育有一女，近期高圓圓更登上「口紅一哥」李佳琦直播，與粉絲近距離互動，厲害的是高圓圓在無修圖狀態之下也毫無死角，她身穿淺藍色深V毛衣出鏡，一舉一動都彰顯過人仙氣，引發網友驚呼：「竟然當媽媽了」、「狀態絕了。」

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓身穿H&M 集團旗下品牌& Other Stories毛衣登上直播 。（圖／翻攝自微博）

高圓圓2018年順利產下一女，年過40歲的她，仍是保有少女氣息，近期更高調登上李佳琦直播節目，鏡頭下高圓圓身穿H&M 集團旗下品牌& Other Stories單品，簡簡單單就美出新高度。淺藍色毛衣襯托她的白皙膚質，顯得吹彈可破，再以V領細節點綴，修飾纖瘦鎖骨線條，展現高超女人味，更不忘佩戴Chaumet珠寶流露奢華氣息，就連毫無修圖、濾鏡效果的直播中，高圓圓也沒有死角，狀態極佳。

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝自微博）

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓也身兼MICHAEL KORS全球代言人。（圖／翻攝自微博）

其實不光是此次直播驚艷各界，高圓圓去年（2020年）以MICHAEL KORS全球代言人的架勢，身穿品牌閃片裙登場，在暗夜中的鑽飾閃閃發光，更顯她的白皙膚質，同時罕見秀出長腿與S曲線，自帶銷魂風情，讓粉絲大飽眼福。

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關鍵字：

高圓圓, 趙又廷, 直播, 李佳琦, MICHAEL KORS, & Other Stories

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