肥肚凸小腹再見！有助減少「腰間贅肉」的8種超級食物

▲吃對食物能幫助減少腰部肥肉囤積，恢復平坦纖腰。（圖／翻攝IG@midoricoo、@kkmmmkk）

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隨著生活作息、飲食習慣改變，加上缺乏運動，不少人都有「腰部肥胖」的問題，有些看起來很瘦的人也都有小肚肚，更讓人困擾的是，腰上肥肉又好難減！快把以下這8種食物加到日常飲食中，不僅能幫助改善健康，還有助於減少腰間贅肉，讓你跟肥肚凸小腹說再見。

1.酪梨



酪梨含有豐富的單元不飽和脂肪、維生素C和E，膳食纖維含量也高，可以讓飽腹感更加持久，但含糖量卻很低，且國外研究發現，酪梨可加強對於類胡蘿蔔素的吸收，讓抵抗力更好。

2.鮭魚



鮭魚含有非常豐富的蛋白質及多元不飽和脂肪酸，也就是俗稱的Omega-3，能幫助降低身體的炎症水平，而且飽腹感也很強，也含有不少量的碘，對於甲狀腺功能健康也有很好的幫助。

3.莓果類水果



相比大多數水果，莓果類所含果糖比其他水果更少，相對而言比較低碳，且莓果類富含許多維生素和天然抗氧化成份，能讓身體更加健康，像是樹莓、蔓越莓、草莓、藍莓等都是很好的選擇。

4.雞蛋



雞蛋中的蛋白質其生物利用率很高，代表身體能更好的吸收其中的營養，像是各種礦物質和維生素，且盡量別只吃蛋白，雖然蛋黃的熱量比蛋白高，但其實蛋黃才是營養所在精華區。

5.蘋果醋



有不少研究證實，蘋果醋可有效幫助減脂及縮小腰圍，其中一份為期12週的研究報告中發現，每天固定喝1～2勺蘋果醋就能有效幫助減脂，更重要的是，蘋果醋對於餐後穩定血糖很有幫助。

6.葡萄柚



葡萄柚本身所含果糖就不多，是屬於低碳的水果之一，且經研究證實，葡萄柚有助於分解脂肪和抑制食慾。像是國外一篇為期12週，在90名肥胖人士的研究報告中就有提到，在飯前吃半顆葡萄柚，平均可減少3.5磅（1.6kg）的體重，同時也對於改善胰島素阻抗問題也有不錯效果。

7.綠葉蔬菜



所有的綠葉蔬菜營養密度都很高，這意味著吃進少少的熱量，就能吸收更多營養，也能增加飽腹感，且蔬菜中所含的類胡蘿蔔素等一系列維生素和礦物質對身體來說也都有許多益處。

8.綠茶



綠茶含有一種叫做EGCG的兒茶素，在許多研究報告中被證明可有效幫助減脂，同時也是一種強大的天然抗氧化劑，可幫助對抗自由基，促進細胞修復、延緩衰老，減脂同時養顏美容。

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