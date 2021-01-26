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連髮尾都能抹！美容油「5種用途」快筆記，換季超好用

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▲▼美容油。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲美容油一瓶多用，單獨或混搭都好用。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來天氣忽冷忽熱，肌膚也跟著拉警報，在這個不穩定的季節，肌膚特別容易有油水失衡或肌膚乾癢問題，這時更要提升肌膚防禦力，打造強健好體質。近來許多日本女生都愛用美容油，加一滴在保養步驟裡，幫助柔軟角質且呵護肌膚，讓肌膚立刻亮起來！

美容油除了能呵護臉部肌膚，也有許多保養用途，筆記以下用法，幫助你精省荷包。

#美甲護手

塗抹在指甲邊緣然後按摩，幫助預防乾燥死皮，也可搭配護手霜一起使用，同時滋潤雙手。

#潤唇膏

沾取美容油塗抹雙唇，嘴唇變得更柔軟豐潤。

#對抗粗糙、乾癢皮膚

緩解肘部、膝蓋乾燥及龜裂的皮膚，它可幫助肌膚修護並促進其癒合。

#護髮

滴少量在你的手心，塗抹於髪中至髮尾，可以幫助平滑乾燥飛散的頭髮，讓頭髮柔順並充滿光澤。

#保濕加乘器

加在乳液或乳霜中，能大大的增強保濕功效。

▲▼美容油。（圖／品牌提供）

▲Sukin 有機認證玫瑰果油，25ml，789元。

冷壓萃取自有機玫瑰果，富含多種維生素與必需脂肪酸，為皮膚提供好的養份，進而強化膚質、促進新陳代謝，當肌膚油水平衡，自然能散發健康的美麗光采。

▲▼美容油。（圖／品牌提供）

▲ALBION 黃金全效修護精華油，40ml，1,650元。

日本獲獎無數的黃金凝萃精華油，全面升級為黃金全效修護精華油，新加入歐美超級食物虎堅果萃取出的「虎堅果油」成分，修護效果再加倍，讓肌膚重拾活力，煥發健康光澤。

▲▼美容油。（圖／品牌提供）

▲Melvita 摩洛哥堅果油（30週年煙花版），50ml，1,380元。

透過冷壓初榨法的摩洛哥堅果油，蘊含豐富的不飽和脂肪酸及植物固醇，藉由其優異水和保濕功效，層層鎖住肌膚水分達到全天候保濕潤澤，可單獨使用或調和其他護膚品使用，有效修護臉部、身體及頭髮。

►讓人驚豔的清透！超貼膚「濾鏡粉底液」盤點，一抹美顏

關鍵字：

美容油, 盤點, 護膚, 換季

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