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TOD’S棉麻包、透明水晶鞋美翻！「最療癒春夏」室內戶外完美融合

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▲TOD’S 2021 春夏系列亮點搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

寒冬來臨，溫暖的春夏就不遠了，TOD’S 2021 春夏系列於今（26日）公開展示，單品圍繞「The Song」一段由動人歌聲展開，通過簡練的輪廓展現個人特色。像是輕盈柔軟的Shirt Bag 、經典T Timeless 腰包以及透明材質的水晶低跟涼鞋，種種單品都豐富了日常，以下必買亮點一次看仔細。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏系列打造室內戶外自然結合，（圖一）Shirt Bag 乳白色圓弧肩揹包 NT$56,300。（圖／品牌提供）

TOD’S 創意總監 Walter Chiapponi 的義式優雅風格相信大家都不陌生，本季圍繞「The Song」試圖打造結合室內與戶外不羈的自由風韻。時尚迷最喜愛的包款部分，Shirt Bag 絕對是重點單品，以頂級荔枝紋牛皮塑造 hobo 形狀，皮革像布料般輕柔，隱藏的皮革接縫，幾乎不見金屬配件的裝飾，上身如同T-shirt 般輕盈、柔軟及合身。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包 NT$52,100； T Timeless 棉麻拼接肩背包 NT$89,800。（圖／品牌提供）

代表品牌永恆經典的Timeless 系列，則變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲ 模特兒唐縈霜演繹T Timeless 水藍撞色腰包 NT$39,900；Kate 淺棕色平底涼鞋 NT$21,200；（依序）紫丁香浪漫水晶跟鞋 NT$22,500；透明浪漫水晶低跟鞋 NT$18,100。（圖／品牌提供）

鞋履方面，圍繞奇異幻想而來，水晶低跟涼鞋以透明材質的沙漏鞋跟，遊走於優雅與幹練之間，並且提供素面或佐以皮帶釦環款式，色彩同樣是一大亮點，包括全透明、基本黑、白色，到粉嫩的裸粉色、布丁黃及紫丁香色調，與包款巧妙呼應，完美迎接春夏溫暖到來。

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲男款將皮革與帆布結合，（圖一）復古誇張皮革斜背包 NT$56,100；TOD’S T Timeless 仿舊皮革豆豆鞋 NT$22,500。（圖／品牌提供）

男士系列則通過義大利人對生命的熱愛為創作靈感，就連包款也不輸給女裝，當帆布和皮革拼接，創造焦糖色皮革和棉麻混紡帆布結合，光是看到就相當消暑。鞋款則有全新「流蘇豆豆鞋」 ，鞋面接縫處以白色車縫線突顯品牌手工縫紉細節，春夏將經典豆豆鞋煥然一新，粉嫩色系和迷彩印花奪人眼目。

 【看更多2021春夏系列】

▲▼Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲▼Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲旅法台籍設計師Peter Wu 透過2021年春夏系列重新演繹極簡風格 。（圖／品牌提供）

旅法台籍設計師Peter Wu 透過2021年春夏系列重新演繹極簡風格，色系環繞暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰、及漆白交織相輔相成，極簡卻不失質感，巴里棉紗襯衫、輕薄外套，剪裁流暢自然，順勢回溯年少和獨行探索的印象。倫敦熙來人往的紅磚巷市集，隱匿的軍用品店和成堆的舊衣，沉著的步伐譜出一系列雙色短袖拉鍊滑板襯衫、亮澤感暗釦襯衫、細條紋棉T毛衣，輕薄之餘，卻能夠透出旅行意義與極簡風格的想像。

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021春夏為Raf Simons正式加入PRADA後，攜手Miuccia Prada一同擔任創意總監的合作首秀、（圖／品牌提供）

PRADA 2021春夏為Raf Simons正式加入PRADA後，攜手Miuccia Prada一同擔任創意總監的合作首秀，「對話DIALOGUES」為主題，採用針織布料、抓毛絨、再生尼龍、繡花緞料、塔夫綢⋯⋯等質料製作，主要運用黑、白、淡色系做組合搭配，偶爾加入些跳色元素帶來亮點。Raf Simons的酷感則可以從本季頻繁出現的「洞洞上衣」發掘，蘊含強烈的個性，另外，他也參考了長期合作對象Peter De Potter的藝術創作，運用於服裝上，包括面料上印製的各種幾何、角度線條的圖像工具以及文字。

►舒淇捧VALENTINO珠寶盒姿勢滿分　對尬唐嫣、劉雯「粉紫鉚釘包」

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關鍵字：

TOD’S, 2021, 春夏, 女裝, 男裝

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