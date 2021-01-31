自然50 美麗無齡／眼神出賣年齡？掌握步驟輕鬆打造「美肌濾鏡」

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著疫情升溫，「戴口罩」已經是每天出門必做的事情，而眼神溝通就更為重要了，該如何帶著口罩「眼神」依舊精神奕奕呢？眼周肌膚是臉部最脆弱也最需要保養的部位，疏於保養不只皺紋會提早來訪，還容易在上妝卡粉、乾燥，瞬間被眼神出賣真實年齡！現代人熬夜、以及使用3C產品時間拉長，加速女孩們黑眼圈、鬆弛、暗沉等問題，也讓「眼周保養」不再只是抗老話題限定。

▲忽略眼周肌膚保養，容易被眼神出賣真實年齡。（圖／記者黃克翔攝）

買對好的眼霜固然很重要，但「有沒有感」則和「塗抹的步驟」習習相關，想打造緊緻明亮的逆天美眸，甚至比臉部保養還更需要仔細繁瑣！

▲以無名指沾取眼霜輕輕用點狀方式塗抹開。（圖／記者黃克翔攝、翻攝IG@origins）

為將眼下保養發揮到極致，眼霜就像濃縮再濃縮的精華般，保濕與修護力都是直接開到最大，因此用量上要適度拿捏，以手指中最為無力的無名指沾取，輕輕用點狀方式由眼頭、眼下、眼尾4至5點後再塗抹開，用量上能夠更加精準、滋養也較平均，降低為肌膚上帶來的負擔。

▲大家很容易混淆眼霜的塗抹方向，要統一由眼頭往眼尾方向推。（圖／翻攝IG@laneige_kr、記者黃克翔攝）

緊接著進入大家最容易混淆塗抹方向了，當適量的在眼周上完眼霜後，務必要統一由眼頭往眼尾方向推，停留在眼頭處輕輕按壓後，再順著上眼皮推回眼尾位置，塗抹眼霜時最忌諱的就是在眼周「來回拉扯」！否則別說淡化眼下乾紋和暗沉，可能還會造成反效果喔。

▲蔘萃回齡撫紋眼霜，4,680元。（圖／品牌提供）

注入百年山蔘的蔘萃回齡撫紋眼霜卻將「輕奢侈頂級保養」精神發揮極致，將縮時減齡的植物類「肉毒」冰島白夏菊萃取、與傳奇的專利3D緊膚因子，一次納入保養後宮，達到減紋、彈潤、補水、澎嫩以及深入修護的賦活境界，層層對抗眼周老化痕跡，短時間內就能打造明亮緊緻雙眼，令人一對上眼就瞬間心動。

▲蔘萃回齡能量安瓶14天，3ml*14支​，9,880元​。（圖／品牌提供）



此系列還有推出蔘萃回齡能量安瓶14天，3ml*14支，一抹立刻為肌膚注入抗老能量，可以迅速幫助肌膚重現年輕活力，百年山蔘作為主要成分、α-奈米葡聚醣、生物胎盤素等成分，可以在眼霜之前使用，更加高效率的帶給肌膚緊緻電眼。

▲瑞昇蔘萃多肽秘齡霜​，50g、7,200元​。（圖／記者湯興漢攝）



不只是眼霜，想要全面對抗老化，百年山蔘萃取的蔘萃多肽秘齡霜​也是很重要的單品，可以幫助肌膚再次提升彈力，緊緻潤澤肌膚，可以當作最後的封存保養，幫助肌膚重現年輕彈力。

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