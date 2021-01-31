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朴信惠、尹恩惠撞臉又撞衫傻傻分不清！連髮型都一樣，根本「複製人」

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠、尹恩惠是一對公認有名的「撞臉」女星，雖然不到搞混的程度，但圓圓的大眼、鵝蛋臉型乍看之下頗為相似，其實連身高也都差不多在168公分左右，近期被發現朴信惠、尹恩惠兩人不只撞臉還撞衫了，且就連髮型也幾乎一模一樣，巧合讓兩人成了「複製人」，連粉絲們都要傻傻分不清了。

▲朴信惠、尹恩惠撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠、尹恩惠撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠於《Free Flight》MV中穿著EENK 粉色玫瑰花背心。（圖／翻攝自IG@salt_ent）

尹恩惠今年36歲，朴信惠則是初踏入30歲，兩人一開始會被發現長相酷似而被比較，是因為朴信惠在《原來是美男》中男扮女裝的情景，與尹恩惠在《咖啡王子1號店》裡男扮女裝的模樣雷同，才引起了討論。

朴信惠近年作品非常多，除了電視劇之外，也接演多部電影，戲路越來越廣，不再只是偶像劇中傻白甜的悲情女主，近期為歌手Dvwn 出演新歌《Free Flight》MV，其中朴信惠在飛機上的場景裡，穿著粉色玫瑰花背心搭配同色絲緞光襯衫上衣，來自韓國當地相當有人氣的設計品牌EENK，再用招牌的浪漫波浪捲髮襯托甜美氣質，爆表顏值百看不膩。

▲朴信惠、尹恩惠撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠、尹恩惠撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲尹恩惠上綜藝節目時也穿著同款EENK 粉色玫瑰花上衣。（圖／翻攝自《新品上市便利餐廳》）

而以韓劇《咖啡王子一號店》走紅的尹恩惠，《宮-我的野蠻王妃》也是她的代表作之一，雖然近年人氣作品不多，但是尹恩惠依然保持著良好的狀態，不僅上綜藝節目，也開啟自己的YouTube頻道，不吝嗇素顏上鏡，還會為粉絲示範日常妝容。

這回和與自己撞臉的女星朴信惠撞衫，便是於綜藝節目《新品上市便利餐廳》中所穿著，同樣留著一頭空氣感長捲髮，可愛的粉色花朵上衣襯得氣色紅潤，節目中頻頻露出招牌笑容，看起來還是一樣年輕，沒有一絲老態。原本就很像的朴信惠與尹恩惠兩人，這次撞衫又撞髮型，要是兩人同時出現，恐怕連粉絲都要傻傻分不清楚了。

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關鍵字：

朴信惠, 尹恩惠, 撞衫, 撞臉

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