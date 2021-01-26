臺虎推「低卡啤酒」主打零糖份　熱量30大卡比一般「少30%」

▲精釀啤酒品牌臺虎推低熱量商品，強調減少發胖心理負擔。（圖／臺虎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣精釀啤酒品牌臺虎，近期針對啤酒高熱量的惡名，推出一款號稱零糖份低卡的「嗨」生啤酒，強調使用「低溫冷催化」的發酵技術，釀造出每100ml僅有30大卡的低熱量飲品，跟台啤官方公告的每100ml含有41.7卡熱量，約減少30%，若與一般市售有口味的啤酒相比，熱量約減少50%，喝起來較無發胖的心理壓力。

業者表示，費時近一年不斷測試，針對技術層面去尋求一套能兼具乾爽口感，並保有酒精濃度的特殊製程，近期以「低溫冷催化」的技術，將酵母的發酵能力最大化，創造出酒精度及酒感兼具的臺虎生啤酒「嗨」，酒精濃度5.0%。

該酒款特別之處，在於發酵時特意把醣質與卡路里降到最低，口感有乾淨鮮美的麥芽香氣，適合冰透後飲用，能更凸顯純淨口感，不但零糖份，每100ml也僅有30卡路里的熱量，讓喜歡喝啤酒的消費者，不會因擔心攝取過多熱量感到有負擔，目前推出500ml的版本，售價69元，330毫升的版本也計畫在2月底上市。

▲臺虎與最佳露營夥伴 HYDY 聯名推出霧黑質感的保溫瓶。（圖／臺虎提供）

另一台灣精釀啤酒品牌酉鬼，則反概念而行，攜手北投甜點名店「拾米屋」、巧克力專賣店九日風新品牌「TERRA」，集結精釀啤酒、甜點和巧克力三方職人合作釀造英式深色啤酒「巧克力戚風波特」。

▲用喝的甜點口味「巧克力戚風波特」。（圖／酉鬼啤酒提供）

其產品概念源自十八世紀英國倫敦的波特啤酒，除了烘烤麥芽的香氣及口感表現，其相對輕盈的酒體風格、使用巧克力麥芽增添色澤香氣的特性，「巧克力戚風波特」最關鍵的食材可可豆，則由巧克力專賣店「TERRA」，選擇以果酸香氣表現出眾的祕魯及哥倫比亞產區可可豆，加入高溫沸騰麥汁中一同釀造，售價140元。

▲加了可可一同發酵的啤酒，帶有一絲韻味。（圖／酉鬼啤酒提供）

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