自然50 美麗無齡／敷面膜「4大NG行為」小心反爛臉！

▲自然美面膜製作過程直擊！（影／品牌提供）

▲敷面膜有些NG行為，小心美肌不成反而可能傷肌膚。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／台北報導

面膜可說是最簡單又快速有效的美肌神器，尤其台灣人愛敷面膜出了名，每年消耗的面膜突破上億片，但你知道嗎？有些敷面膜時的錯誤行為或自以為加分的「小撇步」，不僅無法讓面膜更有效，反而會破壞面膜的保養效果，甚至可能引起肌膚不適或爆痘爆粉刺。快來看看以下4個超常見的敷面膜NG行為，你犯了幾個？

天天敷面膜效果更好？



不少女星被問到保養秘訣都會提到天天敷面膜，但其實許多皮膚科醫師都不建議太過頻繁地使用面膜，尤其是強調美白、抗老等功能性面膜，天天敷或一天內敷好幾次反而會造成肌膚負擔，容易敏感、長痘。除了需要特別護理的情況下，面膜不要長期天天敷，一般狀況下一週最多敷2～3次就很夠了。

▲面膜最好別敷超過20分鐘。（圖／記者黃克翔攝）

面膜敷越久越好？



大部分面膜最主要功能都是為肌膚補水，通常敷10～15分鐘即可，最長別超過20分鐘，尤其是片狀面膜，如果敷的時間過長，面膜布開始乾燥反而會使肌膚跟著變乾，千萬別以為面膜敷越久越好，小心美肌不成，反而傷肌膚。

洗澡時敷臉更有效？



有些人喜歡在泡澡或洗澡時順便敷面膜，覺得可節省時間，又能促進吸收，但其實洗澡時浴室裡的大量水氣會讓片狀面膜難以貼合肌膚，導致有些局部敷不到，效果打折扣；而泡澡敷效果也不好，因為泡澡時會出很多汗，流出來的汗水會進入皮膚角質層，反而會妨礙面膜精華的吸收。

面膜最佳敷用時間推薦在洗澡後30分鐘內，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

敷完面膜不洗臉？



敷完面膜是否需要洗臉？有人說面膜就是精華液，洗掉浪費，當然不需要清洗；另一派則說，精華較黏膩的面膜，沒清洗容易堵塞毛孔，甚至長痘痘。

針對這個問題，皮膚科名醫邱品齊曾解答，其實兩種說法都有道理，簡單來說，如果使用的面膜成分簡單精純，敷完是可以不用清洗的，但現在有很多面膜使用的成分很複雜，就不建議留在臉上了。

▲東森自然美 r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，20ml*6入，1,500元。（圖／記者黃克翔攝）



除了避免錯誤使用方法，挑選一款適合自己且有效養護肌膚的面膜也是美肌關鍵。像是東森自然美r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，添加天然保濕因子聚麩胺酸r-PGA，聚水能力為一般玻尿酸10倍，加上小黃瓜萃取液和洋甘菊等天然成份，有效防止肌膚水分散失，舒緩保濕並柔軟肌膚，搭配4D蜂巢布膜，服貼性強，且能提高滲透傳導力，讓精華效果更提升。



冬季很多女孩都怕冷不敢敷面膜，但自然美這款r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜很特別，可在35至40度C的熱水裡泡5分鐘左右，讓面膜微溫，敷在臉上效果更好。

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