好萊塢小隻馬女星穿出名模氣勢　迷你裙露腿必勝

▲艾瑪羅勃茲演繹FRED Pretty Woman Fine Jewellery系列珠寶，模樣甜美。（圖／FRED提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）的姪女、29歲好萊塢女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），去年12月底與和36歲的男星蓋瑞特荷德倫迎來長子，她產後首po是穿著寬鬆的橘色Stella McCartney洋裝，搭配同色系的Andrea Wazen高跟鞋，157公分的她再度展現「小隻馬」的驚人穿搭實力，露出纖細美腿，讓人誤以為她有175公分。



▲去年12月底升格當媽媽的艾瑪羅勃茲，穿著Stella McCartney洋裝短洋裝氣色極佳。（圖／翻攝emmaroberts IG）



升格當媽媽絲毫不影響艾瑪羅勃茲的人氣，她接下法國珠寶品牌FRED的代言，連換粉紅甜美洋裝與巨星風格黑裝兩套造型，演繹品牌最新的Pretty Woman系列珠寶，有趣的是此系列發想自她的姑姑茱莉亞羅勃茲1990年主演的電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman），當時製作團隊造訪品牌位於美國加州比佛利山羅迪歐大道的專賣店，選中紅寶石和鑽石心形項鍊而成為戲中焦點。

▲艾瑪羅勃茲佩戴FRED Pretty Woman Audacious高級珠寶系列紅碧璽與鑽石項鍊、耳環展露巨星風範。





▲艾瑪羅勃茲雖然身高僅157公分，但穿上Fendi泳裝展露絕佳身材比例。（圖／翻攝emmaroberts IG）



艾瑪羅勃茲與FRED的連結更彰顯非凡意義，除了珠寶上身，她也愛戴寶格麗（BVLGARI）Serpenti腕錶展現時尚感，更令網友佩服是她的穿搭術，嬌小的她總能穿名模氣勢，她最愛穿高腰迷你裙，顯得身形更修長，而一張穿上Fendi泳裝曬太陽的美照，完全讓粉絲忘了她是「小隻馬」。

▲艾瑪羅勃茲戴寶格麗Serpenti腕錶。（圖／翻攝emmaroberts IG）

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