疫情害慘銷量？最新調查：彩妝僅「1個品項」逆勢成長

▲疫情導致睫毛底膏熱賣，眼神變得格外重要。（圖／翻攝自IG/gudeminami、mariaaaa728）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據2020年《美妝市場趨勢概覽》最新調查發現，因應疫情全天佩戴口罩，導致彩妝類整體關注度下滑22%，不過一個品項卻逆勢成長上升，也就是睫毛底膏，讓人了解眼神的重要性。

日本眼妝專家KISSME也分享，2020年睫毛底膏、睫毛保養液等保養打底單品需求增加，業績增長近一倍，佩戴口罩時，擁有乾淨細緻的眼妝成為妝容關鍵，要抵擋口罩內的溫熱濕氣，關鍵就在睫毛打底。

整天佩戴口罩，呼出的熱氣自口罩縫隙中往上直達眼妝，使得剛刷好捲翹睫毛，敵不過眼妝敵溫熱濕棄而搞得的垂頭喪氣，所以睫毛底膏、睫毛膏更要仔細挑選，幫助打造美麗眼神。

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溫柔細膩的仙女粉紅色，梳狀刷頭刷上睫毛打底，幫助維持完美捲翹度，根根分明不易暈染。

除了做好睫毛打底，睫毛膏的刷法也是打造眼神的關鍵，韓系美妝CLIO首席彩妝師Ms.Song，他分享睫毛膏的上妝技巧如下，這樣刷不容易暈染，更持久。

1.塗睫毛膏時，先刷一下睫毛根部，睫毛的濃密度將增加兩倍。



2.將睫毛膏以Z字形的方式刷上睫毛，睫毛會更濃密纖長。



3.上睫毛完成後，毋需再次沾取，使用剩餘的睫毛膏刷下睫毛



4. 防止暈染的關鍵步驟，用粉撲去除眼睛周圍的油脂，有助於防止睫毛膏在眼睛周圍擴散。

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獨特雙弧型刷頭，幫助解救下垂睫毛，從眼頭延伸至眼尾，每個小細節掌握到位。

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可隨喜好逐根調整睫毛的立體捲翹度與濃密度之外，也透過精華成分給睫毛完整滋養。

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細小刷頭更能使睫毛根根分明，添加蠟成分，不用擔心汗水或出油。