風・Luxury／女錶大PK　面盤貼滿孔雀羽毛、按鈕秒換新錶帶　

▲寶格麗DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI孔雀腕錶，1,998,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LVMH集團旗下鐘錶品牌甫於線上發表年度新款，當中女錶存在感強烈，特別是寶格麗（BVLGARI）講求美學與裝飾工藝，推出3款孔雀主題的DIVA’S DREAM腕錶，包括陀飛輪腕錶、天然孔雀羽毛裝飾的PEACOCK DISCHI限量錶、結合琺瑯彩繪技術的PEACOCK DIAMONDS鑽錶，濃郁飽和的色調讓人過目難忘；Hublot（宇舶）則滿足女性天天換新錶的願望，藉由快拆裝置輕鬆更換各色錶帶，隨服裝自由配。

▲寶格麗DIVAS’DREAM PEACOCK DIAMONDS玫瑰金鑽石腕錶，2,929,000元。



第一眼見到限量50只的DIVA’S DREAM PEACOCK DISCHI腕錶，可能好奇指針怎麼不見了？原來正中間原點設計宛如孔雀羽毛「眼睛」中的圓鑽與外圈的梨形鑽分別代表時針與分針，旁邊的花紋全由孔雀羽毛拼貼而成；PEACOCK DIAMONDS鑽錶則運用內填琺瑯工藝，於珍珠母貝面盤上呈現細膩的孔雀圖案，搭配扇型圖案的滿鑽錶鍊，無比華麗。

▲寶格麗SERPENTI SPIGA雙圈玫瑰金半鑽腕錶（上）2,071,000元，單圈玫瑰金半鑽腕錶1,435,000元



寶格麗也重新演繹經典，為Serpenti Spiga腕錶換上菱格圖案的新裝，分別有玫瑰金半鑲鑽的單圈或雙圈款式，以及白K金雙圈全鑲鑽的奢華版本，不變的是金質環圈依然保有彈性柔軟的特色。

▲Hublot Big Bang One Click 33毫米鑽錶只要按下錶殼上的快拆鍵，即可迅速更換錶帶。（圖／Hublot提供）

Hublot也為女錶錶帶添新意，旗下Big Bang One Click 33毫米系列女錶不僅擁有標誌性輪廓、錶徑尺寸恰好符合女性需求，同時錶殼上下方設有快拆按鈕，一鍵按下便能快速更換錶帶，品牌已推出多種藍色、粉紅、紅色、綠色等繽紛的橡膠錶帶供選擇。

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