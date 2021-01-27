UNIQLO無鋼圈胸罩新推「蕾絲」性感集中款　透視風內褲也好心機

記者王則絲／台北報導

比起強調爆乳效果、穿著感卻十分不舒服的厚杯內衣，舒適感才是現下女孩們最注重的要素，像是UNIQLO的無鋼圈胸罩系列就早已熱賣許久，很多女性都是一試成主顧，不過一直以來主打素色、無痕的款式，是不是讓求新求變的少女稍嫌無聊了？於是UNIQLO便為無鋼圈美型胸罩系列新增推出了兩款「蕾絲」胸罩，分別訴求「托高集中」和「3D包覆」的效果，且成套的內褲也以透視蕾絲呈現，原來無鋼圈也可以這麼性感。

▲UNIQLO無鋼圈美型胸罩推出全新兩款「蕾絲」系列。（圖／品牌提供）



市面上大部分強調能打造集中托高效果的內衣，會選擇借助鋼圈的支撐力，以及超厚的杯墊，所以總會有一種鋼圈胸罩性感但不舒服、無鋼圈胸罩舒服但不性感的迷思。

▲UNIQLO新推出的無鋼圈美型胸罩「托高集中」系列，NT＄790。（圖／品牌提供）



UNIQLO新推出的無鋼圈美型胸罩「托高集中」系列便打破了這樣的迷思，透過獨特交叉支撐結構，能拖高上胸，利於使性感深V線現形，邊緣內襯可保持胸部形狀，從罩杯外型延伸至肩帶皆採用了蕾絲立體花紋設計，還有些許透視的小心機，比起以往的素面款式更為性感，且搭配成套的內褲，也以蕾絲透視設計呈現，穿起來既舒適又能悄悄透出臀部肌膚。

▲UNIQLO無鋼圈美型胸罩「3D包覆」系列，NT＄790。（圖／品牌提供）



本次推出的無鋼圈美型胸罩還有另一款「3D包覆」系列，其實是延伸自先前的「輕型」款式，其運用彈性伸縮罩杯來創造3D立體胸型效果，不管是什麼樣胸型的女孩都能舒適服貼，擁有像是「記憶枕」一般的能力，可根據每個人的胸圍自動調整，包覆效果絕佳提供滿滿的安全感，今年也加碼帶來了蕾絲款式，以沿著邊緣滾邊的設計為主，讓簡單的內衣多了點小性感。

▲此外，UNIQLO無鋼圈美型胸罩「舒適系列」也新推出網眼款，NT＄790。（圖／品牌提供）



▲UNIQLO無鋼圈美型胸罩「運動系列」則帶來全新挖背款，NT＄790。（圖／品牌提供）



《同場加映》

為迎接即將到來的農曆新年，德國內衣品牌黛安芬（Triumph）特別推出新春系列，包括最代表喜氣與好運的「瑰麗水感動」大紅色內衣，以及提供無鋼圈、有鋼圈選擇的「蒼蘭水感動」粉色內衣系列。

「瑰麗水感動」紅色內衣款式以超輕水波襯墊打造，低V領口線條配上低脊心水感動罩杯，給予絕佳集中托高效果，內襯則採用升級版親膚莫代爾材質，溫柔呵護女人嬌嫩肌膚，罩杯上頭刺繡蕾絲設計若隱若現的花卉線條，襯托女性優雅氣質。

▲黛安芬「瑰麗水感動」系列低V集中款，魅力紅NT＄1,880。（圖／品牌提供）

「蒼蘭水感動」系列內衣採用透氣的水波襯墊搭配洞感設計，罩杯內襯採用WINCOOL®涼感材質，讓胸型自然提托，提升透氣度、維持肌膚舒適不悶熱，側邊高脇邊使用透氣網布搭配上緣無縫設計，提升包覆力沒有壓迫感。此系列提供「低V無鋼圈款」與「低V鋼圈集中款」，並有兩種浪漫粉與活力粉色可選擇。

▲黛安芬「蒼蘭水感動」系列低V無鋼圈款，浪漫粉NT＄1,880～1,980。（圖／品牌提供）

▲黛安芬「蒼蘭水感動」系列低V集中款，活力粉NT＄1,880～1,980。（圖／品牌提供）

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