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看起來年輕5歲這樣做！皮膚科醫師曝抗老保養「4大關鍵」

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▲▼自然美。（圖／記者黃克翔攝）

▲想維持肌膚好狀態，抗老保養越早開始越好。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／台北報導

女生不只怕胖還怕老，在現代人飲食習慣、生活作息的改變，加上環境汙染、紫外線、3C藍光、壓力等各項因子侵襲下，肌膚老化的起始年齡不斷在下降，老化速度也增快，對抗老化早就不再只是阿姨們的課題，想要肌齡永保年輕，抗老這門課越早開始越好。快把皮膚科醫師公認很重要的4大抗老保養關鍵記起來，從現在開始凍齡，讓自己看起來年輕好幾歲。

▲▼自然美抗老5大守則。（圖／記者攝）

▲肌膚一定要顧好才能抵抗老化。（圖／記者黃克翔攝）

＃一年四季都要塗防曬

皮膚老化有70%的原因都是紫外線造成的，紫外線不僅會促使黑色素生成，造成膚色暗沈、斑點生成，也會破壞膠原蛋白，使肌膚開始有鬆弛下垂、皺紋和粗糙等問題產生。做好防曬不僅是預防肌膚曬黑長斑點，更可說是最有效的抗老防護，所以大部分皮膚科醫師，不論晴天陰天或下雨天，一年四季天天都會塗抹防曬。

＃每天確實喝夠水

身體缺乏水分也會影響肌膚變得乾燥，進而導致肌膚失去彈性、紋路生成。除了利用保養品從外為肌膚補水保濕，日常多喝水補充水分，能從內幫助肌膚保濕，每天至少喝6～8杯水，更是養好肌膚的重要關鍵。

＃養成健康作息習慣

皮膚科醫師蔡依倫曾分享，老化的成因包含內在因素和外在因素。內在因素是人體隨著年齡增長的自然老化；而外在因素，除了紫外線、空污等環境因素，還有不良的生活習慣也會造成老化，像是吸菸或二手菸、熬夜晚睡，都會造成肌膚的傷害，飲食上也建議不要攝取太多醣類，醣化作用會使細胞在分裂時容易產生狀況。

蔡醫師也提醒，平時應盡量維持正常作息、運動習慣和飲食健康，多攝取蔬菜、減少加工食品的食用等，也都能幫助延緩老化的侵襲。

＃挑選適合的抗老護膚品

「乾燥細紋」的保養和「皺紋鬆弛」的保養是不一樣的，想改善乾燥產生的細紋，使用保濕產品就可以，但想預防、改善皺紋鬆弛，就需要使用有添加抗皺、抗衰老成分的保養品，才會有效。

▲▼自然美抗老5大守則。（圖／記者攝）

▲東森自然美 NB-1晶鑽鈦彈力系列。（圖／自然美提供）

東森自然美最頂級保養「NB-1晶鑽系列」，運用植物幹細胞技術，萃取天女木蘭、天堂花、積雪草等植物精華，搭配最新微脂囊傳導技術，修復緊實並激活肌膚，並加入最新科技專利複合胜肽協同高效能保濕成份，提升肌膚代謝能力，提升肌膚抵抗力，加強肌膚彈性與細緻度，使肌膚更緊實澎潤，恢復通透活力狀態。

全系列共推出6款品項，從晶鑽肽彈力撫紋緊緻露（100ml、3800元）、晶鑽肽彈力豐潤緊實精華（50ml、16800元）、晶鑽肽彈力潤采凝萃（50ml、25000元）、晶鑽彈力全效肌活霜（50g、12500元）到晶鑽彈力亮眼精華（30ml、8800元）、晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜（30g、5800元），是從保濕、亮白、撫紋緊緻到抗老都照顧到的全效型保養系列，且所有膚質都適用。

►東森自然美官網

►東森自然美粉絲團

關鍵字：

自然美, 抗老

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