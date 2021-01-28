十款必收的2021春妝唇膏新品！YSL銀河方管、植村秀漸層包裝太奢華

2021年已經有很多春妝或是限定系列悄悄釋出，YSL在2021春季將推出新款唇膏，包含限量銀河的方管唇膏、圓管水唇膏也有兩個新色系列，更別提燒翻美妝圈的YSL小粉條也將在2021年1月上市，另外DIOR更是推出全新的藍星唇膏系列，將精品LOGO直接放在唇膏上，GIORGIO ARMANI的威尼斯日落系列唇萃及CHANEL的2021春妝Le Fleur de也將上市，一起看看吧～

2021春季唇膏1： LUNASOL 魅力豐潤艶唇膏 （共3色），NT$1,400

2021年1月22日上市

LUNASOL在2021首次推出情人節&春節限定心跳紅3色唇膏，一抹驚艶的融化質感，上唇後鲜嫩欲滴的魅力唇色，讓人臉紅又心跳！其中編最推薦的就是#EX07跟#EX08這兩色～#EX07是一個很溫柔典雅的玫瑰栗棕色，看起來優雅又氣質，而且黃肌擦也顯白！#EX08則是現在最大勢的奶茶色，在奶茶中添加微微的蜜桃色調，就像焦糖奶茶一樣，甜美又令人心動～

2021春季唇膏2：心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版，NT$980

2021年1月上市

心機彩妝2020新年彩妝就推出超可愛的夾心唇膏，以雙層夾心為唇膏設計，外層的透明極光層添加5種豐潤美容純油，更加入極光霓虹珠光，光澤能夠隨角度改變，讓唇部瞬間澎彈潤澤，但是又不會有豬油感，絕對是乾唇人冬天必備的唇膏！這款唇膏中心的潤色夾心則能完美融合唇色，並加入玫瑰果油，微微的優雅香氣也讓人超想親～

如果想要唇妝看起來清透，或是想要在素顏時使用，可以直接以唇膏輕輕塗抹雙唇，不過如果是乾唇人，想要為唇部上色同時又能滋潤保濕，可以使用口紅前端輕觸下唇中央約2秒，靜待美容純油融化後，再將唇膏輕輕推勻，這樣不只能夠製造豐盈飽和的雙唇，滋潤效果也會更好！

▲心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版（#20 柏林教堂棕）試色。

▲心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版（#50 夏威夷天堂鳥）試色。

2021春季唇膏3：YSL 奢華玫瑰金系列 奢華緞面霧光唇膏，NT$1,360

2021年1月1日上市

YSL繼小金條、小銀條後，即將在2021年1月推出期待很久的全新玫瑰金「小粉條」系列，唇膏管身換成精緻的寶寶粉、玫瑰金色，搭配黑色的LOGO設計絕對打中很多少女心！質地上也做了很大的革新，帶鍛面的霧光質地絲滑不乾卡，呈現細膩光澤的啞光妝感。

YSL 奢華玫瑰金系列 奢華緞面高光唇釉，NT$1,360

另外同ILLICIT NUDE系列也推出玫瑰金的奢華緞面水光染唇釉，以水為基底的潤澤水光感，上唇形成一層光滑的薄膜，仿佛像是水要滴出來般的光艷亮澤感，整個系列韓國在9月上市時就已經引發熱潮，台灣明年1月上市一定也會掀起腥風血雨！

看韓妞試色：

2021春季唇膏4：M.A.C 絲柔粉霧系列新色

2020年12月17日上市

M.A.C在年末繼續燒！造成瘋搶的絲柔粉霧系列將推出絕美「苦甜焦糖」新色，其中絲柔粉霧唇膏將推出8款新色、絲柔粉霧唇釉則有9款，除了全新色選之外、更是含有明星熱賣的經典唇色，這次通通換上粉霧妝感、是年末爆賣預感！

M.A.C熱賣冠軍色選中藥色#MARRAKESH在這次推出粉霧唇膏版，色號是#MARRAKESH-MERE，比起紅棕色調、更多了一分焦糖肉桂感，薄擦輕甜、後塗又有氣勢，日常也可以駕馭。

中藥色#MARRAKESH的粉霧唇釉版為#MARRAKESH-MERE、色號與粉霧唇膏相同，帶有淡淡的焦糖粉霧感，暈染後簡直是大人感的微醺唇色。

M.A.C經典的唇色#BRICK-O-LA也換上絕美的粉霧妝感，絲柔粉霧唇膏#BRICKTHROUGH就是#BRICK-O-LA的致敬色，比起蜜桃色調的#BRICK-O-LA、這次的粉霧#BRICKTHROUGH更像是焦糖玫瑰，超級甜嫩！

M.A.C 絲柔粉霧系列新色：

M.A.C 絲柔粉霧唇膏 共八色，NT$800

M.A.C 絲柔粉霧唇釉 共九色，NT$1,050

2021春季唇膏5：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 絲霧霜感唇膏，NT$1,350

2020年12月2日上市

嬌蘭重磅推出全新KISSKISS絲霧霜感唇膏，質地更加輕盈、誘惑，以先進技術將超微粒霧感粉體包覆於乳油木果油中，一抹立即服貼雙唇、輕盈持久綻色，如輕吻般柔潤，就像是花瓣撫唇般的輕柔絲絨感，讓人想一親芳澤！

全新KISSKISS絲霧霜感唇膏推出15款色選，從裸色調、粉色調、珊瑚色調、乾燥玫瑰色調到正紅色都有，豐富的色選既帶柔霧霜感、更兼具絲滑光澤，妝容質感秒升級！

編輯最推薦#258秋栗蒙布朗，奶霜般的質地讓雙唇呈現帶裸土感的玫瑰紅暈，溫柔百搭、是斷貨預感！

2021春季唇膏6：YSL 限量銀河系列 奢華緞面唇膏，NT$1,300（常態款售價）

日本2021年3月26日上市

YSL在明年春季將推出限量銀河系列的方管唇膏，與YSL全球品牌大使柔伊·克拉維茲合作，將金色方管換上時尚的鏡面銀色管身，點綴如同繁星灑落般的底座及LOGO，彷彿將夜晚的星空收進整隻唇膏中，簡直太奢華。

限量銀河系列八款新色以柔伊·克拉維茲心中的城市印象為靈感，倫敦的天空、巴黎的浪漫、紐約的繁華、洛杉磯的午夜等，不同展現魅力的紅唇色調。

▲色號左到右：上No143、No144、No145、No146，下：No147、No148、No149、No150。

另外YSL圓管情挑誘光水唇膏在2021年1月也將推出7款春季新色，水潤的質地絲滑保濕、一點也不顯唇紋，這款No121是一款裸綜色調，淡淡的奶茶色選春季必備。

▲左色號：No121。

另外6款分別為：淺棕色No122、裸棕色No123、粉裸色No124（下圖上排），以及酒紅玫瑰色No129、深粉棕No130、摩洛哥紅棕No131（下圖下排）。

▲色號左到右：上NO122、No123、No124，下NO129、No130、No131。

除此之外、還有另外5款限定春季新色：亮珊瑚No125、暖橙色No126、標記紅No127、辣磚紅No132、閃爍珊瑚No135。

▲色號左到右：No125、No126、No127、No132、No135。

2021春季唇膏7：DIOR 全新藍星唇膏，NT$1,300（蕊芯NT$1,050）

2021年1月1日上市

DIOR經典的藍星唇膏將在2021年推出整個全新的系列，高訂色澤飽滿濃郁、蘊含芍藥花和石榴花精萃更加潤澤絲滑，全新藍星唇膏以DIOR經典的藤格紋搭配全新CD LOGO，巧妙呼應時裝秀場貼合腰線的精緻剪裁，完全就是高定精品級唇膏。

全新藍星唇膏預計推出35款色選，含絲絨、緞光、啞光、鎏金等不同妝感，另外新系列唇膏將有替換蕊芯可以選購，只需購買一隻唇膏殼、就可以更換內芯，時髦又環保！全新藍星唇膏系列中國目前已經上市、台灣的話也在1月上市。

▲圖色號：#772 優雅（乾枯玫瑰色）。

2021春季唇膏8：植村秀 釉光唇萃（暫譯），約NT$900

日本2021年1月1日上市

植村秀近期釋出2021年新年限定彩妝系列，除了基本的潔顏油、眉筆、新限定外殼的唇膏之外，還有一隻唇萃新品！方管的設計搭配時髦的漸層瓶身，真的太美！另外這款唇萃目前小紅書上已經有許多博主試色，預計會推出一整個系列。

這款唇釉含有多種精華油質地，另外妝感是偏精緻的霧光，非常潤澤、有撫平唇紋的效果！精緻的磨砂方管瓶身、整個唇萃質感更加升級，台灣有最新資訊編輯會再隨時更新！

2021春季唇膏9：GIORGIO ARMANI 威尼斯日落暖棕系列 奢華絲絨訂製唇萃，NT$1,300

2021年1月上市

GIORGIO ARMANI的紅管唇釉一直是熱賣品項，之前在韓國被搶翻的威尼斯日落系列新色也將在明年年初上市，威尼斯日落系列以絕美飽和的日落MLBB色貫穿，帶煙燻感的復古唇色單擦絕美、更可以相互疊擦，除了當唇彩使用，也推薦當成眼影或腮紅，畫出日落晚霞般的漸層妝感。

威尼斯系列韓國釋出4款色號，#103是絕美的蜜桃裸色調、單擦之外更推薦疊擦，#208則像是夕陽般的髒橘色調，#209是偏復古的磚紅色，#212則是偏深的玫瑰色。

看韓妞試色：

2021春季唇膏10：CHANEL 春之花釀 香奈兒超炫耀的極致絲絨唇膏，NT$1,350

2021年1月8日上市

CHANEL香奈兒將在2021年推出的「春之花釀」春妝系列，以芍藥、鳶尾花等春季繁花的光彩及魅力為靈感推出一系列粉嫩色調的春妝，其中絲絨唇膏也增加兩款限量新色：淺莓紅色的洛神花釀#134、暖珊瑚色的蜜釀玫瑰#136，在唇膏頂蓋上有著香奈兒經典的山茶花浮雕圖案，細緻柔滑的質地彷彿絲絨般柔軟舒適，以限量的玫瑰色調帶出春季如花朵般綻放的絕美色彩。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自CHANEL、GIORGIO ARMANI、植村秀、DIOR、嬌蘭、YSL、M.A.C

【延伸閱讀】



CHANEL香奈兒2021春妝太美！高光腮紅盤精緻質感花卉壓紋、絲絨唇膏新色超嫩必收

2020秋冬紅棕色唇膏盤點！薄擦輕柔、厚塗飽和顯白，NARS、雅詩蘭黛肉桂紅棕絕美必收

2020秋冬必收奶茶裸唇推薦！韓妞「矯正唇型」唇膏畫法教學，乾癟、歪唇也變成嘟嘟翹唇

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。