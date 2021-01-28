fb ig video ETtoday search mobile

十款必收的2021春妝唇膏新品！YSL銀河方管、植村秀漸層包裝太奢華

>

2021年已經有很多春妝或是限定系列悄悄釋出，YSL在2021春季將推出新款唇膏，包含限量銀河的方管唇膏、圓管水唇膏也有兩個新色系列，更別提燒翻美妝圈的YSL小粉條也將在2021年1月上市，另外DIOR更是推出全新的藍星唇膏系列，將精品LOGO直接放在唇膏上，GIORGIO ARMANI的威尼斯日落系列唇萃及CHANEL的2021春妝Le Fleur de也將上市，一起看看吧～

2021春季唇膏1： LUNASOL 魅力豐潤艶唇膏 （共3色），NT$1,400
2021年1月22日上市

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

LUNASOL在2021首次推出情人節&春節限定心跳紅3色唇膏，一抹驚艶的融化質感，上唇後鲜嫩欲滴的魅力唇色，讓人臉紅又心跳！其中編最推薦的就是#EX07跟#EX08這兩色～#EX07是一個很溫柔典雅的玫瑰栗棕色，看起來優雅又氣質，而且黃肌擦也顯白！#EX08則是現在最大勢的奶茶色，在奶茶中添加微微的蜜桃色調，就像焦糖奶茶一樣，甜美又令人心動～

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

2021春季唇膏2：心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版，NT$980
2021年1月上市

心機彩妝2020新年彩妝就推出超可愛的夾心唇膏，以雙層夾心為唇膏設計，外層的透明極光層添加5種豐潤美容純油，更加入極光霓虹珠光，光澤能夠隨角度改變，讓唇部瞬間澎彈潤澤，但是又不會有豬油感，絕對是乾唇人冬天必備的唇膏！這款唇膏中心的潤色夾心則能完美融合唇色，並加入玫瑰果油，微微的優雅香氣也讓人超想親～

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

如果想要唇妝看起來清透，或是想要在素顏時使用，可以直接以唇膏輕輕塗抹雙唇，不過如果是乾唇人，想要為唇部上色同時又能滋潤保濕，可以使用口紅前端輕觸下唇中央約2秒，靜待美容純油融化後，再將唇膏輕輕推勻，這樣不只能夠製造豐盈飽和的雙唇，滋潤效果也會更好！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版（#20 柏林教堂棕）試色。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版（#50 夏威夷天堂鳥）試色。

2021春季唇膏3：YSL 奢華玫瑰金系列 奢華緞面霧光唇膏，NT$1,360
2021年1月1日上市

YSL繼小金條、小銀條後，即將在2021年1月推出期待很久的全新玫瑰金「小粉條」系列，唇膏管身換成精緻的寶寶粉、玫瑰金色，搭配黑色的LOGO設計絕對打中很多少女心！質地上也做了很大的革新，帶鍛面的霧光質地絲滑不乾卡，呈現細膩光澤的啞光妝感。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

YSL 奢華玫瑰金系列 奢華緞面高光唇釉，NT$1,360

另外同ILLICIT NUDE系列也推出玫瑰金的奢華緞面水光染唇釉，以水為基底的潤澤水光感，上唇形成一層光滑的薄膜，仿佛像是水要滴出來般的光艷亮澤感，整個系列韓國在9月上市時就已經引發熱潮，台灣明年1月上市一定也會掀起腥風血雨！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

看韓妞試色：

2021春季唇膏4：M.A.C 絲柔粉霧系列新色
2020年12月17日上市

M.A.C在年末繼續燒！造成瘋搶的絲柔粉霧系列將推出絕美「苦甜焦糖」新色，其中絲柔粉霧唇膏將推出8款新色、絲柔粉霧唇釉則有9款，除了全新色選之外、更是含有明星熱賣的經典唇色，這次通通換上粉霧妝感、是年末爆賣預感！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

M.A.C熱賣冠軍色選中藥色#MARRAKESH在這次推出粉霧唇膏版，色號是#MARRAKESH-MERE，比起紅棕色調、更多了一分焦糖肉桂感，薄擦輕甜、後塗又有氣勢，日常也可以駕馭。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

中藥色#MARRAKESH的粉霧唇釉版為#MARRAKESH-MERE、色號與粉霧唇膏相同，帶有淡淡的焦糖粉霧感，暈染後簡直是大人感的微醺唇色。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

M.A.C經典的唇色#BRICK-O-LA也換上絕美的粉霧妝感，絲柔粉霧唇膏#BRICKTHROUGH就是#BRICK-O-LA的致敬色，比起蜜桃色調的#BRICK-O-LA、這次的粉霧#BRICKTHROUGH更像是焦糖玫瑰，超級甜嫩！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

M.A.C 絲柔粉霧系列新色：

M.A.C 絲柔粉霧唇膏 共八色，NT$800
M.A.C 絲柔粉霧唇釉 共九色，NT$1,050

2021春季唇膏5：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 絲霧霜感唇膏，NT$1,350
2020年12月2日上市

嬌蘭重磅推出全新KISSKISS絲霧霜感唇膏，質地更加輕盈、誘惑，以先進技術將超微粒霧感粉體包覆於乳油木果油中，一抹立即服貼雙唇、輕盈持久綻色，如輕吻般柔潤，就像是花瓣撫唇般的輕柔絲絨感，讓人想一親芳澤！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

全新KISSKISS絲霧霜感唇膏推出15款色選，從裸色調、粉色調、珊瑚色調、乾燥玫瑰色調到正紅色都有，豐富的色選既帶柔霧霜感、更兼具絲滑光澤，妝容質感秒升級！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

編輯最推薦#258秋栗蒙布朗，奶霜般的質地讓雙唇呈現帶裸土感的玫瑰紅暈，溫柔百搭、是斷貨預感！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

2021春季唇膏6：YSL 限量銀河系列 奢華緞面唇膏，NT$1,300（常態款售價）
日本2021年3月26日上市

YSL在明年春季將推出限量銀河系列的方管唇膏，與YSL全球品牌大使柔伊·克拉維茲合作，將金色方管換上時尚的鏡面銀色管身，點綴如同繁星灑落般的底座及LOGO，彷彿將夜晚的星空收進整隻唇膏中，簡直太奢華。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

限量銀河系列八款新色以柔伊·克拉維茲心中的城市印象為靈感，倫敦的天空、巴黎的浪漫、紐約的繁華、洛杉磯的午夜等，不同展現魅力的紅唇色調。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲色號左到右：上No143、No144、No145、No146，下：No147、No148、No149、No150。

另外YSL圓管情挑誘光水唇膏在2021年1月也將推出7款春季新色，水潤的質地絲滑保濕、一點也不顯唇紋，這款No121是一款裸綜色調，淡淡的奶茶色選春季必備。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲左色號：No121。

另外6款分別為：淺棕色No122、裸棕色No123、粉裸色No124（下圖上排），以及酒紅玫瑰色No129、深粉棕No130、摩洛哥紅棕No131（下圖下排）。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲色號左到右：上NO122、No123、No124，下NO129、No130、No131。

除此之外、還有另外5款限定春季新色：亮珊瑚No125、暖橙色No126、標記紅No127、辣磚紅No132、閃爍珊瑚No135。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲色號左到右：No125、No126、No127、No132、No135。

2021春季唇膏7：DIOR 全新藍星唇膏，NT$1,300（蕊芯NT$1,050）
2021年1月1日上市

DIOR經典的藍星唇膏將在2021年推出整個全新的系列，高訂色澤飽滿濃郁、蘊含芍藥花和石榴花精萃更加潤澤絲滑，全新藍星唇膏以DIOR經典的藤格紋搭配全新CD LOGO，巧妙呼應時裝秀場貼合腰線的精緻剪裁，完全就是高定精品級唇膏。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

全新藍星唇膏預計推出35款色選，含絲絨、緞光、啞光、鎏金等不同妝感，另外新系列唇膏將有替換蕊芯可以選購，只需購買一隻唇膏殼、就可以更換內芯，時髦又環保！全新藍星唇膏系列中國目前已經上市、台灣的話也在1月上市。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

▲圖色號：#772 優雅（乾枯玫瑰色）。

2021春季唇膏8：植村秀 釉光唇萃（暫譯），約NT$900
日本2021年1月1日上市

植村秀近期釋出2021年新年限定彩妝系列，除了基本的潔顏油、眉筆、新限定外殼的唇膏之外，還有一隻唇萃新品！方管的設計搭配時髦的漸層瓶身，真的太美！另外這款唇萃目前小紅書上已經有許多博主試色，預計會推出一整個系列。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

這款唇釉含有多種精華油質地，另外妝感是偏精緻的霧光，非常潤澤、有撫平唇紋的效果！精緻的磨砂方管瓶身、整個唇萃質感更加升級，台灣有最新資訊編輯會再隨時更新！

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

2021春季唇膏9：GIORGIO ARMANI 威尼斯日落暖棕系列 奢華絲絨訂製唇萃，NT$1,300
2021年1月上市

GIORGIO ARMANI的紅管唇釉一直是熱賣品項，之前在韓國被搶翻的威尼斯日落系列新色也將在明年年初上市，威尼斯日落系列以絕美飽和的日落MLBB色貫穿，帶煙燻感的復古唇色單擦絕美、更可以相互疊擦，除了當唇彩使用，也推薦當成眼影或腮紅，畫出日落晚霞般的漸層妝感。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

威尼斯系列韓國釋出4款色號，#103是絕美的蜜桃裸色調、單擦之外更推薦疊擦，#208則像是夕陽般的髒橘色調，#209是偏復古的磚紅色，#212則是偏深的玫瑰色。

看韓妞試色：

2021春季唇膏10：CHANEL 春之花釀 香奈兒超炫耀的極致絲絨唇膏，NT$1,350
2021年1月8日上市

CHANEL香奈兒將在2021年推出的「春之花釀」春妝系列，以芍藥、鳶尾花等春季繁花的光彩及魅力為靈感推出一系列粉嫩色調的春妝，其中絲絨唇膏也增加兩款限量新色：淺莓紅色的洛神花釀#134、暖珊瑚色的蜜釀玫瑰#136，在唇膏頂蓋上有著香奈兒經典的山茶花浮雕圖案，細緻柔滑的質地彷彿絲絨般柔軟舒適，以限量的玫瑰色調帶出春季如花朵般綻放的絕美色彩。

▲2021春妝唇膏。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自CHANEL、GIORGIO ARMANI、植村秀、DIOR、嬌蘭、YSL、M.A.C

【延伸閱讀】

CHANEL香奈兒2021春妝太美！高光腮紅盤精緻質感花卉壓紋、絲絨唇膏新色超嫩必收

2020秋冬紅棕色唇膏盤點！薄擦輕柔、厚塗飽和顯白，NARS、雅詩蘭黛肉桂紅棕絕美必收

2020秋冬必收奶茶裸唇推薦！韓妞「矯正唇型」唇膏畫法教學，乾癟、歪唇也變成嘟嘟翹唇

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

春妝, 唇膏, 口紅, 新品, 2021

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座

準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他 厭世動物園詼諧插畫「農場裡誰最有用」　貓咪趴著賣萌就贏了 李多熙貼身洋裝上胸口「連開3個洞」　驚人長腿洩壓倒性氣場 Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面