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巴黎高訂周／香奈兒「白馬新娘」美到窒息　VALENTINO踩恨天高搬男裝助陣

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記者鮑璿安／外電報導

萬眾矚目的春夏巴黎高訂周來到精彩高潮，香奈兒（CHANEL）與VALENTINO高訂秀皆在昨（26日）登場，香奈兒將秀場打造成為浪漫婚禮，各種唯美刺繡與水晶鑲飾結合；VALENTINO更首次在高訂中加入男裝，比起過往繁華更顯日常，各種廓形極具張力，運用鮮明色調帶給人療癒享受。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲模特兒騎白馬緩緩出場，象徵從1920年代走出的新娘，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造。（圖／品牌提供）

香奈兒大秀第一幕，漫長的隊伍從巴黎大皇宮階梯走下，秀場被佈置宛如婚禮一般，這便是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季的幻想。模特兒騎白馬緩緩出場，像是從1920年代走出的新娘，戴著頭紗，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造，裙曳由Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點，搭配立體翼領與襯衫式袖口。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲本季輕快優美的特質，隨著擺動的淺粉紅長洋裝翩翩起舞。（圖／品牌提供）

不難看出本季輕快優美的特質，擺動的淺粉紅長洋裝，層層襯裙以喬琪縐紗荷葉邊組成，更增添靈動氣息，搭配褶飾短外套、如同探戈舞者踩著雙繫帶雙色瑪莉珍鞋。斜紋軟呢單品上，Lemarié羽飾山茶花工坊為其加上了烏干紗荷邊，復古之餘翩翩起舞。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲維吉妮維婭試圖打造高實穿性服裝。（圖／品牌提供）

為彰顯實用性，可拆式的「蕾絲長裙」，滿布白色雛菊繡花所組成，讓行走更為自在，半開設計圍裹在配以披肩的同款蕾絲洋裝外，完美了維吉妮維婭所說的：「我設計時一直都把符合現代女性衣櫃真切想擁有的需求考慮進去。」

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，廓形極具垂直張力，刪繁就簡   。（圖／品牌提供）

VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力，刪繁就簡，造就靈動自然，為了使得輪廓更為修長，踩著恨天高的模特兒，剝除了繁覆的裝飾和印花，改由在表面點綴立體花瓣裝飾，或蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，像是鏤空紋理的大地色系大衣以及立體花瓣翻領外套，就算是男裝也能相當流暢。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 創意總監Pierpaolo Piccioli在華麗之外更注重實穿性  。（圖／品牌提供）

另外，本季色系上多有冷暖中性色調，些許亮麗的鵝黃、綠色、橘黃，豐富了日常的鮮艷色彩，更有宛如金箔一般的亮麗外衣，極具奢華的同時強調實穿性，充分流露出創意總監Pierpaolo Piccioli對於細節與美感的多元堅持。

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關鍵字：

巴黎高訂周, 高級訂製, CHANEL, 香奈兒, VALENTINO

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