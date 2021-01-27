fb ig video ETtoday search mobile

彩妝師傳授黑眼圈、淚溝遮瑕法！4步驟讓新手也能畫出乾淨底妝

>

原來遮瑕膏的塗抹位置很多人都搞錯！？以下就公開彩妝師的親授的4步驟黑眼圈遮瑕教學，不只可以將黑眼圈遮得非常乾淨，連淚溝問題都可以解決～就算是新手也可以擁有乾淨無瑕底妝！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 1：蜜桃色遮瑕遮黑眼圈最邊界

▲黑眼圈和淚溝遮瑕。（圖／美人圈）

想要將黑眼圈遮得乾淨不髒，新手建議選擇蜜桃色調的遮瑕膏～因為蜜桃色調可以很好的中和所有黑眼圈的顏色，還不會使用校色遮瑕的新手選蜜桃色調準沒錯！接著將遮瑕膏輕輕薄塗一層在黑眼圈下方的邊界處，這邊要注意的是，千萬不要將整塊黑眼圈的區域都抹上遮瑕膏～不然遮完之後不僅很容易顯乾紋，黑眼圈也沒辦法遮乾淨！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 2：以手指輕拍眼下，將遮瑕膏向上暈染

▲黑眼圈和淚溝遮瑕。（圖／美人圈）

接著使用手指將位在黑眼圈邊界的遮瑕膏慢慢向上輕拍～雖然平時遮瑕都會建議使用刷具，但是因為手指的可以比較好的溶化遮瑕膏，使用手指遮黑眼圈就能夠大幅度的減少眼下卡紋問題！而遮瑕膏的塗抹方向更是關鍵～彩妝師表示一定要由下往上塗抹，因為黑眼圈的邊界是顏色最深的地方，也代表最需要遮瑕，由下往上遮瑕可以讓眼下的遮瑕膏從多到少拍開，讓遮瑕膏用量更輕薄、又能遮住最需要遮瑕的黑眼圈邊界！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 3：淺膚色遮瑕膏提亮黑眼圈、淚溝邊界

▲黑眼圈和淚溝遮瑕。（圖／美人圈）

使用蜜桃色遮瑕膏遮完眼下之後可能會覺得整體顏色偏橘，這時使用最淺色的遮瑕膏，點在剛剛的黑眼圈邊界上，並使用比較扁平的舌形刷拍開～這樣可以校正剛剛偏橘的色調，但是又不會把原本的遮瑕抹開。

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 4：霧面蜜粉定妝眼下

▲黑眼圈和淚溝遮瑕。（圖／美人圈）

最後一步則使用霧面的蜜粉，搭配火苗型刷具，輕輕將蜜粉拍在眼下～所有的步驟都要注意的是，一定要用輕拍的方式上妝，因為眼下的遮瑕比較不容易固定，如果用推的、或是掃的，很容易毀掉剛上好的遮瑕。如果有淚溝問題的人，可以使用霧面淺膚色、或是霧面白色的打亮上在淚溝跟黑眼圈的邊界處，這樣就能在視覺上彌補淚溝的凹陷感！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠大黄蹦哒哒、＠卢西西、＠Halozeroo、＠奇哥mickey

【延伸閱讀】

底妝服貼關鍵在上妝工具用法？彩妝師公開「輕透無瑕底妝」教學，這些隱藏技巧新手必學

校色遮瑕是底妝乾淨無瑕關鍵！彩妝師最全「校色遮瑕用法教學」，黑眼圈灰青感全不見

一抹直接填洞補土！6款「毛孔隱形」妝前乳推薦，心機日雜狂上榜、Maybelline像開美肌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

遮瑕, 黑眼圈, 淚溝, 教學, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

5款「極致灰」平價包包推薦　最低不用1000元就有 李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他 Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了 星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！ 彩妝師傳授黑眼圈、淚溝遮瑕法！4步驟讓新手也能畫出乾淨底妝 《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍 吃辣也有用！營養師曝「提升免疫力」的6大關鍵營養食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面