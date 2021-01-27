彩妝師傳授黑眼圈、淚溝遮瑕法！4步驟讓新手也能畫出乾淨底妝

原來遮瑕膏的塗抹位置很多人都搞錯！？以下就公開彩妝師的親授的4步驟黑眼圈遮瑕教學，不只可以將黑眼圈遮得非常乾淨，連淚溝問題都可以解決～就算是新手也可以擁有乾淨無瑕底妝！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 1：蜜桃色遮瑕遮黑眼圈最邊界

想要將黑眼圈遮得乾淨不髒，新手建議選擇蜜桃色調的遮瑕膏～因為蜜桃色調可以很好的中和所有黑眼圈的顏色，還不會使用校色遮瑕的新手選蜜桃色調準沒錯！接著將遮瑕膏輕輕薄塗一層在黑眼圈下方的邊界處，這邊要注意的是，千萬不要將整塊黑眼圈的區域都抹上遮瑕膏～不然遮完之後不僅很容易顯乾紋，黑眼圈也沒辦法遮乾淨！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 2：以手指輕拍眼下，將遮瑕膏向上暈染

接著使用手指將位在黑眼圈邊界的遮瑕膏慢慢向上輕拍～雖然平時遮瑕都會建議使用刷具，但是因為手指的可以比較好的溶化遮瑕膏，使用手指遮黑眼圈就能夠大幅度的減少眼下卡紋問題！而遮瑕膏的塗抹方向更是關鍵～彩妝師表示一定要由下往上塗抹，因為黑眼圈的邊界是顏色最深的地方，也代表最需要遮瑕，由下往上遮瑕可以讓眼下的遮瑕膏從多到少拍開，讓遮瑕膏用量更輕薄、又能遮住最需要遮瑕的黑眼圈邊界！

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 3：淺膚色遮瑕膏提亮黑眼圈、淚溝邊界

使用蜜桃色遮瑕膏遮完眼下之後可能會覺得整體顏色偏橘，這時使用最淺色的遮瑕膏，點在剛剛的黑眼圈邊界上，並使用比較扁平的舌形刷拍開～這樣可以校正剛剛偏橘的色調，但是又不會把原本的遮瑕抹開。

淚溝、黑眼圈遮瑕教學STEP 4：霧面蜜粉定妝眼下

最後一步則使用霧面的蜜粉，搭配火苗型刷具，輕輕將蜜粉拍在眼下～所有的步驟都要注意的是，一定要用輕拍的方式上妝，因為眼下的遮瑕比較不容易固定，如果用推的、或是掃的，很容易毀掉剛上好的遮瑕。如果有淚溝問題的人，可以使用霧面淺膚色、或是霧面白色的打亮上在淚溝跟黑眼圈的邊界處，這樣就能在視覺上彌補淚溝的凹陷感！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠大黄蹦哒哒、＠卢西西、＠Halozeroo、＠奇哥mickey

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