MIT面膜效果強、價格親民！PTT網友激推10款　連外國人都搶囤貨

面膜真的是台灣之光，不只效果好、保濕強，價格更是一款比一款甜滋滋，難怪許多外國人都特地找代購來囤貨MIT面膜！這回編輯為大家帶來10款PTT網友好評不斷，一用成主顧的面膜清單，趕緊往下看吧！

MIT面膜推薦1：提提研 黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜

MIT保養中，提提研可以說是精品級的面膜，甚至被許多網友評價是爛臉時期的命定保養！編輯最愛的珍稀原萃系列，則是擁有一敷就會上癮的神奇魔力，生物纖維面膜紙扎實又Q彈，就像是果凍一般能緊緊貼合臉蛋，也不用擔心敷太久肌膚會有拔乾的問題。

這款黑蜂蜜面膜，編輯從換季到現在入冬都離不開它！之中透過黑蜂蜜活酵因子、維他命B3、小黃瓜萃取等多種關鍵成分，能幫助肌膚鬧脾氣時重回穩定、油水平衡狀態，素顏時臉蛋細緻有光澤，上妝後粉底也牢牢服貼不浮粉。

MIT面膜推薦2：紐奇肌 超水感面膜系列 Aqua超導補水

PTT、Dcard好評一面倒，更是許多新娘的急救面膜首選！面膜紙十分輕透，服貼度是MIT面膜中的佼佼者，乾肌網友分享：「隔天起床，臉還是水水嫩嫩的，上妝超貼且沒脫皮。本來先入手8片組，後來就和朋友開啟團購、30片、100片買。」是的你沒看錯，品牌有推出一次100張的囤貨組合，如此浮誇的數字可見它有多圈粉！

MIT面膜推薦3：我的心機 高效安瓶EX保濕補水面膜

一片就擁有一整罐安瓶的保養力！我的心機面膜「安瓶系列」在各大美保版上廣受好評，更拿下2020上半年Tomod's熱賣面膜冠軍，是超狂的保養神隊友。其中，補水款更是秋冬養膚必備，面膜紙偏厚但親膚，白色凝乳狀精華，擁有足夠滋潤度與保濕續航力，適合乾肌、輕熟齡肌。

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不過，編輯更推薦新同學入手這款超值12片組，一次體驗PTT網友推爆的安瓶全系列面膜，交換禮物、送禮自用都很適合唷！

MIT面膜推薦4：童顏有機 沒藥水潤淨化隱形面膜

童顏有機秉持著安淨保養「Clean Beauty」的理念，標榜成分有機天然，敏弱肌膚甚至孕婦都能安心選用。面膜紙是出了名的薄透，服貼程度好到在某些角度時是看不出來有敷面膜（認真隱形！！）精華液帶著一絲療癒清香且偏濃稠，適合乾肌或冬天使用。

MIT面膜推薦5：森田藥粧 六重玻尿酸深層極保濕面膜

森田藥妝的面膜紙厚柔，精華液含量很是大方，另外浸濕化妝棉敷脖子或關節處也都足夠。網友分享：「最推六重極保濕！敷後像是有層亮光漆在臉上，不會黏膩又充滿滑嫩光澤！長時間使用，皮膚狀態也越來越好，臉蛋是那種由內而外的剔透明亮。」

MIT面膜推薦6：嘉丹妮爾 積雪草修復面膜

嘉丹妮爾積雪草系列適合嬌貴、敏弱肌膚的人。之中精華以積雪草原液為主軸，能夠有效舒緩不適狀況，同時穩定肌膚、維持膚況健康。面膜紙具有超強彈性、質感柔軟，網友心得：「保濕、嫩亮、撫平乾紋等各方面均衡的面膜。讓臉蛋觸感維持在軟Q滑嫩狀態，是很棒的常態保養品。」

MIT面膜推薦7：豐台灣 蘆薈絲瓜沁潤蠶絲面膜

這款是編輯的外國同學，定期會寄整箱回國的MIT蜜糖！面膜紙極致薄透好似一層紗，敷起來甚至柔軟舒服到有些催眠。而回購率最高的蘆薈絲瓜和薏仁牛奶款，前者補水力十足且絲毫沒有黏膩感，不少油肌男生也被圈粉；薏仁牛奶則是主打嫩亮美白，是許多女孩的夏天防黑法寶。

MIT面膜推薦8：台塑生醫 玻尿酸超導恒潤飽水面膜

台塑生醫的面膜紙設計超狂超仔細，不僅能大面積包覆到脖子，還有耳掛設計，一邊敷一邊做家事也不怕面膜移位！紙質較厚但柔軟且延展性佳，精華液澎湃到塗抹全身都不成問題，再加上甜甜價格，送禮自用兩相宜。

MIT面膜推薦9：露得清 水活保濕面膜

喜歡濃郁精華的人，相當推薦露得清這款面膜！面膜紙質扎實，敷完後可以搭配按摩加速吸收，就不用怕精華液殘留在臉上好浪費，長時間保濕效果還不錯，建議油肌在夏天以外的季節使用，碰上藥妝店活動時甚至可以5折價格入手，是一款CP值很高的面膜！

MIT面膜推薦10：寵愛之名 三分子玻尿酸藍銅保濕生物纖維面膜

常覺得面膜當下保濕很有感，隔天就船過水無痕？必試寵愛之名的熱賣冠軍「玻尿酸保濕面膜」。生物纖維面膜，敷在臉上可以明顯感到服貼度，且面膜紙有設計兩塊小小的眼部面膜連接，讓你眼周肌膚都被仔細照顧到！網友分享：「乳白色精華液，敷完當下透亮感和保濕度都不錯，醫美術後用這款也蠻舒服的。」

文／美人圈 圖／翻攝自提提研、我的心機IG、FB@我的心機、紐奇肌、童顏有機 官方IG、森田藥粧、嘉丹妮爾、豐台灣、台塑生醫、露得清、寵愛之名

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