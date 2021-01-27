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Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了

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記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa深受廣大粉絲喜愛，26日晚間她在IG與粉絲分享美照，身穿一套黑色輕便運動服，簡簡單單就美到不科學，最大亮點就屬中空的腰身比例，不僅正面毫無贅肉，Lisa更轉至側面，加碼秀出背部線條，讓人驚呼：「最狂A4腰。」

▲LIsa 。（圖／翻攝自IG）

▲LIsa 。（圖／翻攝自IG）

▲「人間芭比」Lisa的超狂螞蟻腰再次掀起話題 。（圖／翻攝自IG）

「人間芭比」Lisa姣好身材早就不是秘密，每每露出纖細腰身就引發熱議，近期她公開私下彩排美照，身穿輕便的黑色運動套裝，單品出自時裝攝影師Petra Collins 所成立的時裝品牌I'm Sorry by Petra Collins 。服裝以立領以及貼身線條遊走Lisa的顯瘦身軀，短版上衣之下，Lisa大方秀出傲人的招牌螞蟻腰，不僅毫無一絲贅肉，Lisa還作勢要將拉錬下拉，憑藉清秀臉蛋殺傷力十足。

▲LIsa 。（圖／翻攝自IG）

▲LIsa 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa身穿I'm Sorry by Petra Collins 黑色運動套裝搭配adidasYEEZY 500 BLUSH，比例纖細毫無贅肉。（圖／翻攝自IG）

視線向下看，Lisa一雙筆直長腿幾乎快要超出照片，可見身材比例非凡人能及，不光如此，Lisa更轉至側面，秀出翹臀與火辣腰線，一連擺出多個POSE寵粉，最後腳踩adidasYEEZY 500 BLUSH收尾，遊走於火辣與帥氣之間，果然美照曝光短短不出一日就收割了超過5百萬讚數，掀起網友狂讚：「辣翻了」、「螞蟻腰代表」、「腿長很不科學。」

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, 穿搭, 造型, I’m Sorry by Petra Collins, adidas, YEEZY

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