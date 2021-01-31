招桃花就用「玫瑰奶茶」唇膏！5款一抹就心動　偽素顏、黃肌都顯白

2021MLBB色唇膏大勢回歸，其中偽素顏、黃肌必備的顯白唇膏絕對非「玫瑰奶茶色系」莫屬～以下就推薦5款2021必收的玫瑰奶茶色唇膏新品，不只一抹就溫柔感爆棚，就算素顏也不違和，完全是招桃花必備色！

玫瑰奶茶色唇膏推薦1：RMK 棕采輕潤口紅（#01 imperial flower）

第一款就是RMK 2021春夏彩妝系列唇膏！這系列唇膏以棕色系作為整體主色調，其中編特別推薦#01這一色～它是一個非常漂亮、帶有微微裸色調的奶茶棕，上唇後是濃濃的清透感，顏色又夠飽和、能遮蓋唇色，因為帶有土橘色調，所以對於黃肌來說很友善，顯白又有嫩感！而且因為添加4種保養油成分，上唇非常滋潤不拔乾，但是又不會出現出現感，喜歡霧面唇妝的女孩只要稍微用衛生紙壓掉一層唇膏就ok～

玫瑰奶茶色唇膏推薦2：YSL 奢華緞面霧光唇膏（#207）

YSL今年初上市的小粉條不只在美妝版上討論度超高，連韓國、小紅書上都被洗版～全系列都是專門為亞洲黃肌訂製的粉裸色調，因此完全不用怕有反黑問題，其中#207這一色更是一個非常適合素顏擦的玫瑰香檳色！他在低飽和的乾燥玫瑰中添加了微微的奶茶棕，加上膏體中帶有很細緻的霧光閃粉，擦上後就像香檳酒在陽光下閃爍的光澤，清透又迷人，奶甜感爆棚！

玫瑰奶茶色唇膏推薦3：CHANEL 香奈兒超炫耀獅子絲絨唇膏（#237 BEIGE ARDENT）

香奈兒這個月推出的限量超炫耀獅子絲絨唇膏，也是這一季必搶的限量唇膏！以Coco Chanel最愛的金獅圖作為靈感，將金獅浮雕鑲在唇膏蓋上，讓唇膏超奢華～其中#237這一色更是小紅書上非常熱門的色選，正宗的玫瑰奶茶色調上唇後溫柔又顯白，加上膏體中很精緻的細偏光，讓雙唇更加飽滿又是很漂亮的柔霧光感！

玫瑰奶茶色唇膏推薦4：資生堂東京櫃 心機星魅蜜光圈唇膏 極光城市限定版（#20 柏林教堂棕）

如果喜歡日妞超有心機的綠茶妝，絕對不能錯過心機彩妝2021新年彩妝系列唇膏！以雙層夾心為唇膏設計，內層超可愛的粉嫩夾心完美融合唇色，#20這一色更是一個帶有低飽和棕的玫瑰奶茶色～外層的透明極光層添加5種豐潤美容純油跟極光霓虹珠光，上唇時光澤能夠隨角度改變，讓唇部瞬間澎彈潤澤！

玫瑰奶茶色唇膏推薦5：MAC 絲柔粉霧唇膏（#TEDDY 2.0）

最後就是大學生最愛的專櫃唇膏MAC！他們家在去年底推出的絲柔粉霧系列新色，以「苦甜焦糖色」作為特色，每一款都帶有濃濃的土棕調，其中#TEDDY 2.0更是致敬他們家的明星熱賣色#Velvet Teddy，但是多了一點暖棕調，更適合黃肌使用！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自小紅書@猫茶芝、@馥蕾杨、@chvrry、@oops_小猴子

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