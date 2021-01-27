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全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感

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▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲佐丹奴早先還模糊處理預告新廣告的釋出。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

記者王則絲／台北報導

今年39歲的韓女星全智賢，凍齡的狀態每每都能成為焦點，173公分模特兒身高與纖細身材亦為她爭取到許多服裝代言，去年還接下了Alexander McQueen的韓國地區品牌大使，此外，全智賢也有代言平價服飾韓國佐丹奴（GIORDANO），近日佐丹奴釋出最新2021春夏形象照，又讓女神把不到千元的衣服穿出上萬質感，粉絲們慨嘆：「這衣服我們穿就是大嬸」、「全靠臉在撐。」

▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲全智賢為佐丹奴拍攝新廣告出爐。（圖／翻攝自官網）

全智賢在結婚、生下兩寶後暫時沉寂了一陣子，近兩年才開始活躍起來，去年驚喜於《屍戰朝鮮2》中露面，讓今年即將播出的《屍戰朝鮮：雅信傳》期待度更上升，而與朱智勳主演的《智異山》劇照也已陸續公開。不過全智賢身上一直以來還是保有眾多代言，包括美妝、保養、服裝和食物都有。

▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲單品大多以基本款呈現，修飾程度有限。（圖／翻攝自官網）

這次為佐丹奴2021春夏新品拍攝的新廣告畫報，全智賢親身演繹這些單品，大多以簡單、素色的基本款呈現，包括長袖T恤、貼身針織衫、直筒大寬褲、棉質套裝⋯⋯是平價服飾應有的水準，但是網友也點出：「這類服裝很看人穿」、「這衣服我們穿就是大嬸。」

尤其是極寬鬆的棉T、棉褲，根本就是居家睡衣風格，無聊的素面針織衫，最怕就是貼在身上讓肥肉無所遁形，但這也證明了全智賢的身材狀態依然十分纖細，藉著高挑的比例輕鬆駕馭「大嬸裝」。整組照片清新、乾淨的風格讓人看了很舒心，自然的淡妝也不怕大家近看，臉部依然緊緻，幾乎看不見一點皺紋，不愧是韓國凍齡女神的代表。

▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲全智賢佐丹奴2021春夏形象。（圖／翻攝自佐丹奴）

▲網友點出：「這衣服我們穿就是大嬸。」（圖／翻攝自官網）

雖然全智賢是演藝圈中資深的大咖，且受時尚圈喜愛，但是她選擇了不少平價服飾的代言，除了佐丹奴，也為戶外服裝品牌NEPAO代言，穿起長版羽絨大外套，比誰都有氣勢；更跨國為大陸服裝品牌「韓都衣舍」出任代言。

▲全智賢。（圖／微博）

▲全智賢。（圖／微博）

▲全智賢拍攝「韓都衣舍」去年的秋冬形象。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

全智賢, 佐丹奴, 代言, 凍齡, 大嬸裝

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