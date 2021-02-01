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過年親戚齊聚不怕尬！8款超有趣「設計桌遊」　玩起來氣氛瞬間炒熱

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自toysrus.com.tw

過年與久久不見的親戚們齊聚一堂，長時間待在家，聊到都沒話題了，這時就趕快用機智、刺激的遊戲來炒熱氣氛吧！這裡特別精選了8款有趣的「設計桌遊」，不只外觀精緻有特色，玩起來更是燒腦有趣，不管是同輩、晚輩或長輩，都能透過遊戲互動拉近距離。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

1.蔘利商號 甘味人蔘台灣飲食文化桌遊

甘味人蔘桌遊以台灣美食為靈感，將具代表性的小吃、飲品、零嘴用獨特的插畫繪製成卡牌，再結合地方習俗與重要節慶，變成有趣的桌遊遊戲，玩的過程中能回味台灣經典。若有外國朋友，更能透過牌面上的標註拼音認識台灣小吃，順便學習到如何用道地的講法點菜！

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲蔘利商號 甘味人蔘台灣飲食文化桌遊＋鶯歌瓷冰箱貼，優惠價9折NT$972

2. Minim極簡主義撲克牌

設計品牌Minim將極簡風格注入大家熟悉的撲克牌，牌面的數字、符號化繁為簡，變成單純的黑白紅三色，搭配簡約的小圖示，造型充滿質感，玩起來也能帶來全新體驗，年節拿出這副設計感十足的撲克牌，絕對成為大家的注目焦點。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲Minim極簡主義撲克牌 - 純淨白。

3. 木匠兄妹 武林高手疊疊樂

疊疊樂是很受歡迎的遊戲，比起普通版本，這一款將疊疊樂更升級，打造出精緻的木製人偶、大槌、大斧等武器，讓堆疊的過程更困難，遊戲難度更高。不管大人、小孩都能邊玩邊思考，既緊張又具創意。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲木匠兄妹 武林高手疊疊樂。

4. The Game of Creativity 創意思考撲克牌

玩遊戲也能達到學習效果，來自美國的創意思考撲克牌，有不分年齡又簡單易懂的設計，玩家透過牌面上的問題、圖像，相互搭配聯想，來破解每一道謎題。與親友們一起腦力激盪，既有趣又能培養感情。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲The Game of Creativity 創意思考撲克牌。

5. MUKU工房 旭川工藝拼圖

旭川工藝拼圖是由多個六角形狀積木組成，每一塊都有深淺不同的木紋，玩家能發揮創意，自由拼成各種形狀。成品就像個精美的藝術擺設，放在家中能展現品味，當然小孩子也能一起玩。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲MUKU工房 旭川工藝拼圖。

6.賽先生科學工廠 Inside3 3D迷走方塊

由法國設計製造的Inside3 3D迷走方塊，分為初中高三種不同顏色等級，透過四面密閉的立方盒搭配七層曲折迷宮設計，讓你不靠雙眼，只能憑藉聲音和手感來破解迷宮，令人著迷的立體迷宮，就算讓你耗盡腦力，也不想停止破解。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲賽先生科學工廠 Inside3 3D迷走方塊- 初級。

7. KCDF 韓國傳統桌遊 - 擲柶

擲柶是來自韓國的傳統遊戲，在韓國綜藝、戲劇中都曾見過，遊戲組由四根棍子、八個記號石和一片遊戲版組成，簡易的棋盤遊戲非常適合家庭、多人一同玩樂，邊玩邊增廣見聞，認識異國文化。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲KCDF 韓國傳統桌遊 - 擲柶。

8. MONOPOLY 地產大亨：農曆新年收藏版

玩具品牌孩之寶Hasbro旗下的地產大亨遊戲，特別配合農曆新年推出特別版，裡面的圖案、遊戲內容都以農曆年為靈感，紅、金為主的鮮豔色系充滿喜氣，還加了元寶、金牛、燈籠等特色小物作為棋子，過年玩起來最應景。

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲過年桌遊。（圖／Pinkoi提供）

▲MONOPOLY 地產大亨：農曆新年收藏版。

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關鍵字：

pinkoi, 過年, 新年, 遊戲, 桌遊

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