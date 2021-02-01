包．開箱／TOD’S「豆豆鞋手袋」再進化！　閃亮紅白鑽飾、小尺寸更燒

▲《ET FASHION》包．開箱搶先看TOD’S以豆豆鞋為靈感的 Signature手袋新年限定款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

農曆新年即將到來，在此時入手新包絕不為過，TOD’S 以豆豆鞋為靈感的 Signature包款，特別打造了新年限定樣式，不僅尺寸縮小，連招牌Ｔ字Logo也注入了璀璨鑽飾，從不同角度都綻放耀眼光芒，從年初背到年底都不是問題，現在就由《ET FASHION》包．開箱帶你搶先仔細看！

▲女星隋棠、劉詩詩先後帶貨TOD’S 秋冬 Signature包款，NT$78,400。（圖／翻攝自微博、IG）

TOD’S 秋冬的 Signature包款剛推出便受到矚目，因為延續了品牌經典的豆豆鞋靈感，菱格紋壓印之下，藏著凹凸紋理為觸感升級，代表創意總監 Walter Chiapponi的構想詮釋，先前由女星隋棠與劉詩詩演繹，成功為包款製造話題。

▲新年限定新款Signature， Timeless T 飾扣變成閃亮鑽飾，NT$54,200。（圖／翻攝自品牌官網）

品牌也趁著熱潮再推出新年限定新款，將Signature宛如豆豆鞋般的可愛特質保留，但尺寸縮小許多，比起肩背包更像是靈巧的手拿包，上手更加療癒，另一大變革就是原先的硬挺皮革改成了更輕巧、亮面的漆面皮革，當然也各自擁有擁護者。

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

而標誌性的 Timeless T 飾扣依舊在包款開合位置，為了洋溢新年氣息，巧妙注入閃亮鑽飾點綴，讓T字Logo顯得更加亮眼，在暗夜中也能夠閃閃發亮，與一旁的亮面皮革完美呼應。開袋之後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足，並沒有因為尺寸縮小就毫無實用性，實測內袋可放入手機、錢包之外，甚至長版卡夾也不是問題，甩去小廢包之名。除了鮮明紅色、也有百搭白色與黑色款式，提前為農曆新年做準備。

【看更多農曆新年單品】

BALENCIAGA

BALENCIAGA主打生肖牛的卡通形象以及「牛」元素徽標圖案，時尚迷矚目的包款部分，小型、迷你和超迷你款三種尺寸的Hourglass 沙漏包是亮點，在2019年秋季推出的沙漏包，外觀上窄下寬神似沙漏的特殊弧線，與品牌著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）不謀而合。此次運用簡潔的黑白印花佈滿包款，品牌標誌與「牛」字樣巧妙融合，低調之中立刻抓人眼球。

▲（依序）超牛單品迷你黑白印花沙漏包 NT$ 56,500；黑白印花沙漏腰包 NT$ 33,700。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

DIOR新年獨家男裝限量系列

DIOR新年獨家男裝限量系列，匯集了兩大潮流之神的創作，創意總監Kim Jones 與藝術家 Shawn Stussy聯手，再一次驗證了時尚與潮流的密不可分，亮點元素包括Shawn Stussy 醒目的手寫字體與DIOR印花相佐，火紅色調穿插其中，帶給人吉祥寓意。

另外，B23 高筒運動鞋更出現顯眼的牛頭刺繡貼布，保留層疊透明切割設計和黑色及白色 Dior Oblique 帆布，完美呼應農曆新年的到來；海軍藍羊毛針織衫，中央呈現了 DIOR AND SHAWN主題圖案刺繡，更增添收藏價值，目前在官網已開始販售。

▲（依序）B23 高筒運動鞋，NT$44,000；DIOR AND SHAWN 拉鏈外套，NT$55,000；毛線衫，NT$59,000。（圖／翻攝自品牌官網）

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