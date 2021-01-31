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眼力夠好才能不穿錯！Pantone色票襪一字排開超療癒　根本逼人包色

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▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲韓國推出「Pantone色票襪」。（圖／翻攝自IG@pantone_socks.kr）

編輯／JJ

雖然襪子在視覺上佔全身的比例少少的，但「襪子」就像配件一樣，也是穿搭中不可忽視的一部分！其實有不少女孩們更是喜歡收集各種襪子款式的「襪子控」，穿著可愛的襪子，彷彿心情也能跟著好起來，韓國就有一間襪子品牌「Pantone Socks」，推出以Pantone色票為靈感的「色票襪」，提供超多種色調顏色，要分辨出相似色還很考驗眼力呢，絕對能滿足襪子控的心靈。

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲韓國小眾襪子品牌「Pantone Socks」汲取「色票」概念製作而成。（圖／翻攝自IG@pantone_socks.kr）

受到色彩權威機構Pantone的啟發，韓國小眾襪子品牌「Pantone Socks」就汲取了「色票」的概念，從上千種顏色中精選出55種顏色，製作成純色素面襪子，一字排開超壯觀又很療癒，基本上已經囊括了幾乎所有你想得到的顏色。

相信眼前有這麼多顏色，要不選擇障礙也難，因此除了分顏色單雙販售外，Pantone Socks 也很貼心的推出已搭配好的組合包，就像是Pantone常常做的那樣，藉由一個畫面主題分析出其中運用到的顏色，Pantone Socks 便設定了非常多種色調主題，包括雪白的山頭、天然岩石、海灘、天空⋯⋯依照畫面配置選出7種顏色，再加上黑、白、灰三雙基本色，組合成10雙的Set。

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲Pantone Socks 搭配10雙組合包。（圖／翻攝自Pantone Socks官網）

如果你挑選的是組合包的話，會發現許多相連的色號真的非常接近，可能還要小心兩隻腳會穿到不同顏色，不過其實兩隻腳刻意選擇不同顏色做搭配，也是很有創意的穿搭方式，如此以來，又有更多包色的理由了。

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲兩隻腳穿不同顏色的襪子也很可愛。（圖／翻攝自IG@pantone_socks.kr）

▲pantone色票襪子。（圖／翻攝自Pantone socks官網）

▲除了組合之外，Pantone Socks 也可以讓大家自選10種顏色或5種顏色。（圖／翻攝自Pantone Socks官網）

在台灣想尋找這樣顏色有如色票一樣齊全的襪子其實也不難，因為UNIQLO就有賣了！UNIQLO的素面單色短襪系列，便有推出到多達50種顏色，另外也還有許多不一樣的花紋款可選擇。

▲uniqlo 襪子。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO多色襪子。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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關鍵字：

Pantone, Pantone色票襪, 色票, 色號, 韓國, 襪子控, 襪子

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