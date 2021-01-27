獻上《小王子》獨一無二的玫瑰　情人節最高段的浪漫

▲花藝品牌「FLOWER FLOWER花的」在情人節以《小王子》為概念推出永生花禮，Dazzling Ruby售價2,580元。（圖／花的、BAC提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年農曆春節巧遇西洋情人節，適逢疫情之故，對情人思考的浪漫禮最好超前部署，「FLOWER FLOWER花的」以膾炙人口的小說《小王子》，書中的玫瑰花為概念，結合厄瓜多永恆玫瑰設計情人節禮盒，絕對是最高段的浪漫之一。

看過《小王子》的人絕對不會忘記，在主角心中那朵獨一無二的玫瑰花，花藝品牌「FLOWER FLOWER花的」近期推出B612 Heart頂級厄瓜多永恆玫瑰系列，採用頂級且直徑達9公分的玫瑰花苞，使用獨特技術達到長久保存，共推出12種顏色提供選擇，搭配小王子聯名限量珠寶盒，每看一回都能憶起一次浪漫的文字詩句。

▲永恆玫瑰花花禮系列LovelyBlueberry，售價2,580元。

今年因疫情因素，國際物流運送狀況變動大，鮮花取得不易，經過處理、可長久保存的永生花成為主力，永生花與乾燥花最大的不同，便是外觀與鮮花無異，且乾燥花容易褪色，保存期也無法與永生花相比，且永生花沒有花粉，對於容易過敏的人也可適用。

B612 Heart頂級厄瓜多永恆玫瑰系列使用珠寶盒般的外盒設計，開蓋後可見《小王子》的小說插畫，提醒收禮者「唯一的玫瑰」絮語，共有12款花色可選擇，代表對方與你的獨特戀情與意義，單盒售價2,580元。

▲永恆花系列KissRainbow，售價2,580元。

另一款單朵玫瑰的情人禮，可看還可吃下肚，蛋糕品牌BAC針對西洋情人節，推出的「玫你不可」蛋糕，將巧克力捏製出層層疊綴的擬真花瓣，宛如花朵綻放的仿真玫瑰花蛋糕，每年推出也很受到歡迎，以往以香草蛋糕為主體，今年特別推出巧克力蛋糕口味。

使用比利時巧克力和法國鮮奶油，外觀再綴上層層手工製作的鮮紅色巧克力玫瑰花瓣，在情人節檔期限時開賣，3.5吋售價799元。

▲BAC於西洋情人節限定推出「玫你不可」蛋糕。