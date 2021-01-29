粉嫩牛奶色夯！春季流行甲彩特搜，跟著畫不出錯

▲東森自然美體貼顧客，提供一站式美容、美睫、美甲服務。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲因應牛年，乳牛紋在早春也很有人氣。（圖／翻攝自IG/mariaaaa728、nailamode、seuijjang，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

換上春妝，指彩當然也要換上新色，春天指彩一如既往地粉嫩，調入些許牛奶色調讓視覺變得更可愛，除此之外清透感也是重點，以裸色打底，貼上亮片也相當討喜，萬年不退流行的法式也變得好活潑，春季甲彩特搜快筆記，跟著做讓你走在流行最前端。

#大人簡約風

以透明白色為底色，上面點綴粉嫩手繪刷色，打造隨興美感，再利用局部金屬色點亮甲面，讓你舉手投足盡是焦點。

#線條感法式

打破以往法式中規中矩的優雅印象，春季可大膽使用亮色系來強化視覺，挑定3-4個顏色並以跳色方式呈現，搭配簡約的線條讓法式變得好活潑。

#個性反轉彩繪

不同於彩色跳色顯眼，喜歡個性簡單的你，非常適合這種反轉圖法，以單色甲彩搭配跳色金屬框邊，看似不一樣卻又很協調，最近日本女生很愛這種方式，看似低調卻讓人難以轉移目光。

#透視亮片風

春天一到，可愛亮片再度回歸，為了符合春季柔美氣質，建議底色選擇半透明或是裸色打底，上面貼上月亮和星星造型，營造成熟可愛感。

#可愛手繪風

手繪風彩繪，帶有點瑕疵的筆觸，反而讓人覺得有種不經意可愛，10指可以隨自己喜好跳色搭配，建議先挑選主色，再搭配奶油白或是卡其色都很耐看，手繪圖案則是點綴甲面，精緻又不搶戲。

#果凍跳色彩繪

眾多春季美色不知該如何下手，不妨就大膽塗上甲面吧！春季半透明的果凍色，怎麼搭都協調不突兀，柔美的發色很襯托膚色，非常顯白呢！

▲自然美引進美甲、美睫，提供貴婦一站式的服務。（圖／記者周宸亘攝）



針對美甲服務，東森自然美引進專業手足美甲第一品牌CND(Creative Nail Design)，是市面上唯一不含甲醛、甲苯、塑化劑的甲油膠，上色方便快速又不容易脫漆掉色，擦起來有水晶般光澤感，擁有14天以上的完美持久度，特別的是不需拋磨傷害真甲 ，只要5-10分鐘就能輕鬆卸除。

東森自然美串連美容SPA、美甲美睫、手足保養，全方位變美一條龍服務，方便、快速又省時，目前美睫美甲服務採「預約制」，一月中起先以北區的部分直營門市為主服務，台北館前旗艦店、台北101旗艦店、甲山林旗艦店、希爾頓5星SPA館，農曆年後全省直營門市同步。

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