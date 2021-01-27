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CHANEL高訂壓軸「騎馬模特兒」掀熱議！出道僅1年　個性臉蛋風靡全球

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▲模特兒Lola Nicon 。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon、品牌提供）

▲香奈兒高訂大秀閉幕模特兒Lola Nicon，優雅下馬的模樣引發熱議。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon、品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

CHANEL（香奈兒） 2021春夏高級訂製服系列大秀於昨（26日）發佈，最印象深刻的莫過於在結尾閉幕時，模特兒Lola Nicon騎著白馬緩緩進入眾人視線中，她以新娘之姿，戴著頭紗、身穿米褐色綢緞縐紗打造的長禮服，如此優雅的模樣仿佛為了香奈兒而生，其實她年僅20歲，2019年才正式出道，被譽為「天才模特兒」一點也不為過。

Lola Nicon在昨晚的香奈兒高訂大秀中擔任閉幕模特兒，一身水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡打造的米白色裙裝，戴著頭紗、騎在白馬之上，由一旁的馴馬師指引，緩緩進入大家的視線後，Lola Nicon從容下馬並且步伐穩健走起台步，但眉宇之間的高辨識度與表現力默默圈粉無數，熟練的超模架勢驚艷全球。

▲模特兒Lola Nicon 。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon、品牌提供）

▲模特兒Lola Nicon 。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon、品牌提供）

▲模特兒Lola Nicon 。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon、品牌提供）

▲模特兒Lola Nicon陸續登上Chloé、VALENTINO、isabelmarant等品牌大秀。（圖／翻攝自IG@Lola Nicon）

其實Lola Nicon年僅20歲，當時還是素人的她，在比利時的音樂節被星探發現，於Louis Vuitton 2020年春夏時裝周正式出道，出道至今不過也才一年多。

▲Lola Nicon 出道首封就極具表現力。

回顧Lola Nicon在2019年11月首次登封獻給《M magazine》，當時就獲得不少人大讚表現力驚艷，絲毫沒有新人的陌生感，甚至今年還登上《VOGUE》俄羅斯二月刊，走紅速度迅速。另外，她也為Chloé以及VALENTINO、isabelmarant等品牌走秀，駕馭各種風格都能成功消化，以新面孔之姿來勢洶洶。

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 2021, 春夏, 高級訂製服, 高訂, 大秀, 騎馬, Lola Nicon

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