「小鳥杯緣子糖」陪你喝下午茶！站一排拍照萌翻　丟進熱飲秒融化

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp

日本雜貨Felissimo經常推出可愛小物，最近有一款「小鳥杯緣子糖」萌到讓人無法抗拒，他們把喝茶、咖啡會加入的糖，做成可愛的小鳥、鸚鵡造型，擺放在杯子邊邊，就是隻杯緣子公仔，雖然造型Q到讓人捨不得融化，但需要加糖的時候，直接把它們丟進去就可以了。

普通的杯緣子公仔雖然可愛，但其實很無用，除了擺在杯子上拍照，真正要喝的時候還是得拿起來，平常就只能擺著佔空間。但這款「小鳥杯緣子糖」既有超萌外型又可以吃，放在杯緣上拍完美照，丟進熱飲裡就能消失無蹤，讓你在享用下午茶時，視覺、味覺都能被療癒。

這系列每一盒都包含四隻小鳥造型糖和兩顆裝飾糖，共有三組不同造型，裡面的小鳥全做成圓圓身形，有粉紅、淺黃、草綠等夢幻色系，也有很逼真的黑、白、灰毛色，小鳥們的面部表情、羽毛花紋都很精細，排排站棲息在杯緣上，呆萌模樣真讓人捨不得吃。這系列一盒售價1,293日圓（約台幣349元）。

日本也有很多造型精緻的小點心，像來自滋賀縣大津市的和菓子名店「叶匠壽庵」就配合即將到來的情人節，推出一系列外型美翻的日本甜食「最中」。他們在薄脆的外殼畫上雅致美麗的圖案，有花朵、蝴蝶等浪漫元素，唯美配色讓人少女心噴發，共有十種不同圖案，可以組成3、5、10個的禮盒，售價分別為810日圓（約台幣218元）、1,188日圓（約台幣320元）、2,430日圓（約台幣655元）。

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