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粗腿必備膝下靴、長短靴！16款平價推薦　輕鬆穿出逆天長腿

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▲（圖／LOOKin編輯攝）

今年靴款全面回歸！除了經典短靴、踝靴外，膝下靴、長靴絕對是必收流行款，鎖定中性感綁帶馬汀靴、切爾西靴款，就能讓整體造型瞬間加分！以下嚴選了五間好評不斷的平價鞋子品牌，並整理出超值得包色的經典靴款，快購入一雙讓冬季穿搭更有層次感吧！

Brand 01：D+AF

人氣熱銷女鞋品牌D+AF成立邁入第16年，一直以來都深受時尚部落客及小資女孩們的喜愛，還插旗台北黃金一級戰區東區商圈，打造首間品牌體驗店，讓大家能親身體驗到品牌鞋款的魅力，D+AF上新品的速度也超快，光靴子的款式就有上百款可供選擇，並緊貼流行趨勢，讓妳花少少的錢就能買到最新時尚靴款！

【靴款推薦】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲時尚韓風．素面車線黑木根襪靴。（圖／D+AF，下同）
▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲完美聚焦．素面中車線高跟襪靴。
▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲勁酷時尚．鬆糕底綁帶馬汀長靴。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲冬氛好感．素面中車線高跟長靴。

Brand 02：Grace Gift

台灣最知名的女鞋品牌之一的Grace Gift，穩定的品質與方便的網購管道讓人安心購物，品牌更常與名人或時尚部落客聯名，每次推出就引爆高話題度，質感優秀又平易近人的價格，一不小心就會入手好多雙！

【靴款推薦】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲薛妞妞聯名-厚底切爾西中筒靴。（圖／Grace Gift，下同）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲側車線方頭中跟長靴。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲抓皺金屬圓環中跟短靴。

Brand 03：SAPPUN

韓系女孩必須鎖定的鞋履品牌SAPPUN，從設計、打版、生產皆經過嚴格把關，並以親民實惠的價格回饋給消費者，鞋款講求百搭時尚又兼具完美顯瘦度，緊扣韓系時尚的風格，打造出存在感十足的流行靴款，尤其是切爾西短靴絕對是必收人氣款！

【靴款推薦】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲Venia 厚底切爾西短靴（5.5cm）。（圖／SAPPUN，下同）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲Sandbee 毛料內裏長靴（3cm）。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲Muayan 基礎 長靴（3.5cm）。

Brand 04：ANN’S

優雅又帶點甜美氣息的Ann’s，對於穿搭感到苦惱的女孩來說是絕佳的選擇，剛剛好的設計感更能融入日常生活中，可甜可鹽的百搭靴款投資一雙就能穿很多季，舒適講究的材質讓品牌回購率超高！

【靴款推薦】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲素面異材質拼接襪套粗跟短靴。（圖／ANN’S，下同）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲復古皮革前高後低粗跟及膝長靴。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲美型貼腿剪裁方頭扁跟短靴。

Brand 05：AIR SPACE

以成衣起家的AIR SPACE，不只販售服裝，鞋履系列也擁有超高好評，想要讓腿看起來又直又細，選擇AIR SPACE準沒錯，各種內增高的心機小設計偷偷讓腿無限延伸，有多家實體店面購買更方便！

【靴款推薦】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲內增高顯瘦高筒綁帶軍靴。（圖／AIR SPACE，下同）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲百搭厚底切爾西中筒靴。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲率性尖頭彈力長靴。

延伸閱讀：

IG狂推美腿神靴！ZARA平價系『8款黑色短靴/長靴推薦』無敵好搭、一雙千元起買到！

預算一萬多起！精品入門【15款+經典黑靴推薦】LV、Dior、Prada…買一雙穿好幾年！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, D+AF, 靴子, Grace Gift, SAPPUN, ANN’S, AIR SPACE

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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