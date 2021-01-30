內行人激推「唐吉訶德」必買TOP 20！北海道海膽、38度C唇膏進店就先搶

日本購物天堂唐吉訶德DON DON DONKI正式來台，選在熱鬧的西門商圈，寬闊的3層樓，從日本空運來台的美妝、零食、家用品、生鮮熟食、各類美食，都讓各方的哈日迷們興奮不已！琳瑯滿目的商品到底該怎麼買？怎麼選？編輯搶先帶逛，整理出20款店員激推必買的「內行商品」，來這裡絕對不要錯過！

【彩妝／保養品必買推薦】

美顏水組合

被美譽為粉刺救星的明色美顏水，清爽又水潤，是很多年輕女孩愛用的化妝水之一！可愛又復古的外型更是讓人愛不釋手。這款唐吉訶德的優惠組合一次就有兩罐，只要NT$500就能入手超級划算！

ANGFA 絲凱露D 實力派美睫精華液，強效型貝兒限定版；米奇米妮、KITTY限定版

美睫保養品界無人不知無人不曉的絲凱露D，在唐吉訶德現身的是超可愛的限定版本。美女與野獸的貝兒版本是連續六年No.1 日本COSME美妝殿堂大賞的雙倍強效型，米奇米妮、KITTY的是基本款。無論哪一種，從包裝都讓人瘋狂，網友們都認證的美睫效果也都讓人放心！

FUJIKO三色粉筆腮紅

這兩年美妝日雜上常被介紹到的Fujiko，現在不用透過代購，台灣的唐吉訶德就有賣囉！向粉彩筆般推出來，輕輕畫在臉頰上，這輕柔的使用感，用過都會愛上！

UZU 38℃色溫唇膏

在疫情開始前，日本美妝品牌FLOWFUSHI旗下的UZU色溫唇膏一直是美妝控們帶貨唇膏NO.1，現在全色系通通都在架上，UZU迷們進來這裡請二話不說把櫃掃起來！

UZU 大河匠筆眼線液

眼線界的夢幻逸品「大河匠筆」六角形的筆管好握又好畫，滑順的筆觸更是驚為天人！來到這裡也是全色系一應具全，包括熱門色「勃根地紅」，來到這裡真的會失心瘋啊！

MANDOM花香精油指緣護手霜

六款迪士尼公主的小巧護手霜，但有輕柔的花香，含有精油的成分讓質地非常柔嫩，放在包包裡既可愛又方便，公主迷勢必會想全部收藏！

Diane奇蹟雙護／奇蹟光感 洗護系列

針對染後護色、以及深層修護的Diane奇蹟雙護/奇蹟光感 洗護系列，唐吉軻德獨家販售。同時保護染後的髮色、滋潤乾燥的髮絲，卻只要開架的價格，CP值超高。

Moist Treatment 頭髮修護霜（馬油／蜂蜜）

同樣是唐吉訶德獨家販售的強檔商品，超大容量卻只要NT$300有找真的是佛心價！沙龍級的養護效果，用過都心愛不已！

【家電必買推薦】

ATEX Lourdes煥采溫熱手部按摩器

每天上班上課辛勤打字的雙手，就用這台專門呵護指尖的美容儀器來好好保養一下吧！可以按摩穴道，舒緩放鬆關節的緊繃，可愛小巧，放在辦公桌前也不奇怪唷！

ATEX Lourdes二代章魚音波紓壓頭皮按摩器

有點逗趣的八腳造型按摩儀器，能舒緩放鬆緊繃的頭皮，卸除一整天從頭開始的壓力，藉由音波震動舒緩疲勞。可以直接使用，也可以邊洗頭濕濕的使用，非常實用唷！

IRIS 除蟎吸塵器

近年來除螨吸塵器也躍升為日本家電代購排行榜上的常客，這款IRIS除螨吸塵器小巧的外型，搭配簡約的流線與潔白的配色，擄獲了很多單身貴族與小家庭的心，強而準確的吸力，配上實惠的價格，真的很討喜。

【美食必買推薦】

一蘭拉麵

每天都大排長龍的一蘭拉麵，想要熱呼呼吃上一碗真的好難，沒關係，唐吉訶德食品區有一整櫃的一蘭拉麵專區，直麵、捲麵、招牌的赤紅秘製醬汁通通有，想吃就買回家自己煮，原汁原味的一蘭拉麵輕鬆上桌。

AS麝香葡萄味果凍箱

選用山梨縣特有的麝香葡萄所製作出的果凍，黃金比例的酸甜度，搭配復古純樸的瓦楞紙箱真的好可愛！適逢新開幕所開出的促銷價只要NT$199，根本逼人全部埋單！

白雪巧克力草莓

白巧克力包覆了一整顆完熟凍草莓，豪奢又香甜，原本是關西限定的伴手點心，現在不用飛去日本也能吃到啦！

日本熊本縣 熊紅草莓

日本的草莓又大又紅又鮮甜，很多人到日本旅遊一定會走訪超市買來吃！唐吉軻德有一大座的草莓專區，還未走近就會聞到草莓的鮮甜香氣！碩大又喜氣的草莓當作新年禮物真的太適合了！

日本熊本縣 淡雪草莓

呈現淡淡粉紅色的淡雪草莓，比起紅草莓少了股酸，多了點甜，就像鮮紅的草莓被染上了雪般，從味道到色澤都多了分柔和！

日本鹿兒島縣產 絲綢地瓜

來自鹿兒島的絲綢地瓜，甜度讓人驚艷，黏密不會沙沙的口感非常香濃，就像天然的甜點一樣！

日本北海道產海膽

嚐得到濃濃海味的北海道海膽，高規格的品質不用特地去日本料理店尋找，直接買一盒回家大快朵頤最過癮！

日式醬油丸子

道地的日式醬油丸子，Q彈有嚼勁，搭配日式甜甜的醬料， 一口咬下就像一秒飛到日本般道地。而且又圓又大的丸子比起一般看到的還要更大一些呢！

日本和牛

日本的頂級和牛肉品，這裡應有盡有，想要什麼部位，現場擺放一目了然，和牛控請務必要來尋寶一番！

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