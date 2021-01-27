fb ig video ETtoday search mobile

巴黎高訂周／DIOR拍出極夢幻電影　塔羅牌女祭司、惡魔服裝仙氣爆棚

>

▲DIOR拍攝電影《The Tarot Castle》，結合2021春夏高級訂製服。（影／品牌提供）
 

記者林明瑋 / 台北報導

塔羅牌，妳算過嗎？DIOR 2021春夏高級訂製服，將神秘魔幻的塔羅牌世界，幻化成絕美服裝，並拍成一部15分鐘的微電影《The Tarot Castle》（塔羅城堡），唯美又有些灰暗的氣氛瀰漫，無論是女祭司、正義、惡魔還是死神，她們身上的服裝，都細膩精緻、仙氣爆棚。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR以電影《The Tarot Castle》，演繹2021春夏高級訂製服，一名女孩進入塔羅城堡，開始了一連串探索的旅程。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 2021春夏高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲女祭司穿金色及勃根地紅提花抹胸洋裝、外套。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR電影《The Tarot Castle》中的死神（左）與惡魔。

迪奧先生對於占卜相當熱衷，2017春夏Maria Grazia Chiuri出任DIOR女裝創意總監後的首個成衣系列，便將星座、塔羅圖騰融入其中，是對迪奧先生喜愛事物的延續，也成了DIOR的特色之一，2021春夏高級訂製服更深切地將作品與塔羅牌結合。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為《The Tarot Castle》出場的角色，打造了一套套令人驚嘆的服裝，電影由義大利知名導演Matteo Garrone操刀，時尚與電影完美結合，成就了一場精彩大秀。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR電影《The Tarot Castle》以塔羅牌為故事主軸。

故事從戴著網紗帽，想要問事的女孩開始，她想知道「我是誰」？抽到了女祭司牌，接著進入城堡，開始了一場探索自我的冒險旅程。穿著橄欖綠色真絲薄紗手工褶皺長洋裝的「正義」（Justice）要女孩選砝碼，穿著刺繡上衣與蓬蓬短裙的「愚者」（Fool）跳出來給暗示，以刺繡上衣搭配提花長褲的倒吊人指引了方向。

女孩找到了和自己很相似的另一半，導演Matteo Garrone讓故事跨越了性別界限，揉合了女性的陰氣與的男性陽氣，「我是誰」？或許是最難的問題，又或許每個人都能輕易找到答案。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR塔羅牌中「愚者」的造型。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲斗篷細節繁複、做工非凡。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲提花、鏤空，充滿高級訂製服的典雅。

DIOR為2021春夏高級訂製服，邀來義大利藝術家Pietro Ruffo打造一組塔羅牌圖騰，充滿靈動能量。Maria Grazia Chiuri設計出45套令人目不暇給的高級訂製服，晚裝有著結構抽象、半浮雕鏤空的馬甲上衣，經典的Bar Jacket以黑色天鵝絨重新演繹，雖是華美非常，但在襯衫、裙裝、褲裝、斗篷上都可看到很具代表性的「DIOR 灰」揮灑著。絕美到令人屏息，永遠是高級訂製服的拿手好戲。

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲DIOR高級訂製服。（圖／品牌提供）

▲褲裝、經典Bar Jacket也在其中。

【更多高級訂製服】

CHANEL（香奈兒）

香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮，各種唯美刺繡與水晶鑲飾結合，大秀第一幕，漫長的隊伍從巴黎大皇宮階梯走下，秀場被佈置宛如婚禮一般，這便是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季的幻想。模特兒騎白馬緩緩出場，像是從1920年代走出的新娘，戴著頭紗，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造，裙曳由Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點，搭配立體翼領與襯衫式袖口，絕美又很有態度。

▲香奈兒模特兒騎白馬緩緩出場，象徵從1920年代走出的新娘。

▲香奈兒的浪漫婚禮，也是所有人的夢幻婚禮。

VALENTINO

VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力，刪繁就簡，造就靈動自然，為了使得輪廓更為修長，踩著恨天高的模特兒，剝除了繁覆的裝飾和印花，改由在表面點綴立體花瓣裝飾，或蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，像是鏤空紋理的大地色系大衣以及立體花瓣翻領外套，就算是男裝也能相當流暢。

▲VALENTINO 2021春夏高級訂製服，充滿張力。

►巴黎高訂周／香奈兒「白馬新娘」美到窒息　VALENTINO踩恨天高搬男裝助陣

關鍵字：

巴黎高級訂製服, 高級訂製服, 高訂周, 高訂, DIOR, 塔羅, 塔羅牌, The Tarot Castle, Maria Grazia Chiuri, Matteo Garrone

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍

《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍

「世紀暖男星座」Top 3！ 　巨蟹母愛噴發、冠軍遇到就嫁了

「世紀暖男星座」Top 3！ 　巨蟹母愛噴發、冠軍遇到就嫁了

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！ 好萊塢小隻馬女星穿出名模氣勢　迷你裙露腿必勝 Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了 肥肚凸小腹再見！有助減少「腰間贅肉」的8種超級食物 85度C鮮奶茶第2杯20元「只限2天」　路易莎手機支付回饋10% LVMH高富帥少東偕未婚妻逛進Tiffany店　愛犬換上1.2萬頸圈宣傳 《女神降臨》黃仁燁是愛家暖男！細數5個迷人之處　書竣派一定要知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面