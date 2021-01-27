巴黎高訂周／DIOR拍出極夢幻電影　塔羅牌女祭司、惡魔服裝仙氣爆棚

▲DIOR拍攝電影《The Tarot Castle》，結合2021春夏高級訂製服。（影／品牌提供）



記者林明瑋 / 台北報導

塔羅牌，妳算過嗎？DIOR 2021春夏高級訂製服，將神秘魔幻的塔羅牌世界，幻化成絕美服裝，並拍成一部15分鐘的微電影《The Tarot Castle》（塔羅城堡），唯美又有些灰暗的氣氛瀰漫，無論是女祭司、正義、惡魔還是死神，她們身上的服裝，都細膩精緻、仙氣爆棚。

▲DIOR以電影《The Tarot Castle》，演繹2021春夏高級訂製服，一名女孩進入塔羅城堡，開始了一連串探索的旅程。（圖／品牌提供，以下同）

▲女祭司穿金色及勃根地紅提花抹胸洋裝、外套。

▲DIOR電影《The Tarot Castle》中的死神（左）與惡魔。

迪奧先生對於占卜相當熱衷，2017春夏Maria Grazia Chiuri出任DIOR女裝創意總監後的首個成衣系列，便將星座、塔羅圖騰融入其中，是對迪奧先生喜愛事物的延續，也成了DIOR的特色之一，2021春夏高級訂製服更深切地將作品與塔羅牌結合。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為《The Tarot Castle》出場的角色，打造了一套套令人驚嘆的服裝，電影由義大利知名導演Matteo Garrone操刀，時尚與電影完美結合，成就了一場精彩大秀。

▲DIOR電影《The Tarot Castle》以塔羅牌為故事主軸。

故事從戴著網紗帽，想要問事的女孩開始，她想知道「我是誰」？抽到了女祭司牌，接著進入城堡，開始了一場探索自我的冒險旅程。穿著橄欖綠色真絲薄紗手工褶皺長洋裝的「正義」（Justice）要女孩選砝碼，穿著刺繡上衣與蓬蓬短裙的「愚者」（Fool）跳出來給暗示，以刺繡上衣搭配提花長褲的倒吊人指引了方向。

女孩找到了和自己很相似的另一半，導演Matteo Garrone讓故事跨越了性別界限，揉合了女性的陰氣與的男性陽氣，「我是誰」？或許是最難的問題，又或許每個人都能輕易找到答案。

▲DIOR塔羅牌中「愚者」的造型。

▲斗篷細節繁複、做工非凡。

▲提花、鏤空，充滿高級訂製服的典雅。

DIOR為2021春夏高級訂製服，邀來義大利藝術家Pietro Ruffo打造一組塔羅牌圖騰，充滿靈動能量。Maria Grazia Chiuri設計出45套令人目不暇給的高級訂製服，晚裝有著結構抽象、半浮雕鏤空的馬甲上衣，經典的Bar Jacket以黑色天鵝絨重新演繹，雖是華美非常，但在襯衫、裙裝、褲裝、斗篷上都可看到很具代表性的「DIOR 灰」揮灑著。絕美到令人屏息，永遠是高級訂製服的拿手好戲。

▲褲裝、經典Bar Jacket也在其中。

【更多高級訂製服】

CHANEL（香奈兒）

香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮，各種唯美刺繡與水晶鑲飾結合，大秀第一幕，漫長的隊伍從巴黎大皇宮階梯走下，秀場被佈置宛如婚禮一般，這便是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季的幻想。模特兒騎白馬緩緩出場，像是從1920年代走出的新娘，戴著頭紗，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造，裙曳由Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點，搭配立體翼領與襯衫式袖口，絕美又很有態度。

▲香奈兒模特兒騎白馬緩緩出場，象徵從1920年代走出的新娘。

▲香奈兒的浪漫婚禮，也是所有人的夢幻婚禮。

VALENTINO

VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力，刪繁就簡，造就靈動自然，為了使得輪廓更為修長，踩著恨天高的模特兒，剝除了繁覆的裝飾和印花，改由在表面點綴立體花瓣裝飾，或蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，像是鏤空紋理的大地色系大衣以及立體花瓣翻領外套，就算是男裝也能相當流暢。

▲VALENTINO 2021春夏高級訂製服，充滿張力。

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