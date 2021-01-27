誠品嘉義美術館限定店開幕　走入日治時代時光隧道

▲誠品嘉義美術館店開幕，很有風韻。（圖／誠品提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

過年走春想好去哪了嗎？誠品書店近期進駐嘉義美術館開張限定店，木製窗櫺木製搭配洗石子地板，滿滿日治時代風情，邀請久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫、職人精選藝術及生活風格選書，讓民眾用文青味走入時光隧道，感受舊日風華。

融合新舊設計與文化的「嘉義市立美術館」，從去年9月嶄新登場以來，已成為嘉義最受歡迎文化地標之一，這座日治時期菸酒公賣局嘉義分局舊址的美術館，誠品書店從1／27起於古蹟棟一樓開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，最受矚目的是提供逾千款特色繪畫書寫文具，並規畫多場體驗活動，讓民眾好好打卡。

從門扉一探，可感受到「嘉義美術館風格」的誠品書店在其內綻放，總是木質調的地板換成磨石子地面，從室內窗望向外面的天空，是獨特的嘉義天際，誠品書店也以「湖水綠」的門框窗櫺等12款代表色，策畫「來嘉探索‧美的顏色」主題展，至店打卡可獲得「黑松沙士ｘ誠品設計聯名瓶」，不限金額消費再贈藝術家董陽孜揮毫的辛丑年福字春聯。

簡單設計的書架上書籍風格色彩繽紛，樸實與時髦在該空間交會，日本插畫家廣瀨克也的《妖怪美術館》、舒國治著名散文作品集《理想的下午》，以及「時尚老佛爺」卡爾拉格斐與輝柏聯名設計美術用品盒「KARLBOX」、卡達Caran d’Ache最新克萊因藍系列、日本Nakabayashi Taccia「浮世繪系列」墨水，融入葛飾北齋、喜多川歌麿等名家畫作，墨色濃豔展現和風美感的特色文具商品。

而另一間位於雲林虎尾日治時期派出所與消防隊舊址「合同廳舍」的誠品虎尾店，是全台第一家開在歷史建築裡的誠品，本月喜迎7周年，即起消費即可獲得限量誠品虎尾店獨家「好厝邊玩樂卡」，享在地美食名店「虎珍堂」、「後院」及藝文聚所「虎尾厝沙龍」等指定店家優惠。

台灣星巴克目前唯一一間入駐飯店門市「時代寓所」也於12月開幕，其位址台北時代寓所飯店一樓，復古奢華銅面圓管線條設計，加上大理石吧台優雅又時尚，此外還有台北市區內難得可見天際線的明亮窗景，該門市也提供酒類飲品，白天跟夜晚都一樣有趣，讓消費者也彷彿走進美國60年的的流金歲月。