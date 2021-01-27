年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理

記者王則絲／綜合報導

到了農曆新年，又是可以正當理由血拼的好時機，穿漂亮的新衣才能過好年、迎好運，因此UNIQLO、GU特別於1月29日～2月18日期間推出新春活動，數百款男、女、童裝都帶來超值優惠，整整21天橫跨整個過年假期不中斷，但是想在年前添購新衣走春時穿，就要把握這波了，以下一起來看看有哪些必買單品。

《UNIQLO》

自1／29起，UNIQLO將推出「給力新年節」，集結春季最新機能美型外套與褲裝系列、設計力療癒生活的矚目聯名系列、機能革新的內衣與多樣實穿單品，眾多單品都納入超低優惠價，其中日常最實穿的經典商品限定優惠NT$390起，女裝內褲系列也降至NT＄149，先前推出的人氣聯名Marimekko與鬼滅之刃週邊小物則是NT＄99起。

▲女裝ULTRA STRETCH DRY休閒連帽上衣，NT＄790。（圖／品牌提供，以下同）

▲女裝超彈性窄管褲，NT＄390。

▲男裝寬版圓領T恤，限定優惠NT＄390。

▲男裝特級彈性 SKINNY FIT 多色牛仔褲，限定優惠NT＄790。

▲男裝休閒連帽外套，限定優惠NT＄790。

推出後即大受歡迎的AIRism寢具系列此次也納入優惠，單人床單、被套合購原價NT＄2,480，新春特惠價NT＄2,180現省NT＄300；雙人、雙人加大床單、被套合購原價NT＄3,480，新春特惠價NT＄2,980現省NT＄500；枕頭套各2件合購原價NT＄580，新春特惠價NT＄480也省了NT＄100。

▲AIRism寢具系列，趁夏天前買起來才是聰明選擇。

也別忘了2021 春夏「U系列」，還有INES DE LA FRESSANGE 2021 春夏聯名系列也將在2／5開始販售。

▲2021 春夏「U系列」。

UNIQLO全新「U系列」又來放火！統整千元以下必敗單品



▲UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE 2021 春夏聯名系列於2／5開始販售。

《GU》

今年春夏GU特別邀請到新生代人氣演員李沐、劉修甫演繹新品，李沐穿著全新改良A-lined連身迷你裙，以雙排扣西裝外套搭配；劉修甫身穿基本百搭的GU DRY圓領T恤，並以軍裝寬鬆襯衫搭配，下身則是穿著氣球九分褲，兩人共同營造年輕活力的氣息。

▲GU邀請李沐、劉修甫演繹春夏新品。

GU也趁此機會於1月29日至2月18日推出「新春聯合活動」，超過百款男、女、童裝商品祭出優惠價格，並分為三個時段推出「新春限定回饋」，以下一起來看看每一檔期最必買的單品。

▲1／29～2／4推出第一彈：男裝西裝外套，限定價NT＄1,490、女裝西裝外套，限定價NT＄1,290。

▲2／5～2／11推出第二彈：女裝登山外套，限定價NT＄790、男裝DRY 圓領T恤，2件合購現折100元（原價290元）。

▲2／12～2／18推出第三彈：女裝寬版型長版風衣外套(附腰帶)，限定價NT＄1,490、牛仔連身裙，限定價NT＄690。

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