巴黎男裝周 / HERMES格紋包配粉紅鞋好Q　LOEWE把1件毛衣變3件

記者王蓁蓁 / 台北報導

HERMES(愛馬仕)與LOEWE跳脫過往,以鮮活明亮的色彩與線條打造2021秋冬男裝系列,HERMES以實穿性與剪裁工藝,遊走在休閒與優雅之間,渴望打破人們因疫情受到的時空限制,格紋拼接的包款,也呼應了這樣的氣氛,搭配粉紅、粉藍鞋,顯得愜意輕鬆 ; LOEWE則汲取藝術家Joe Brainad經典的「拼貼」手法,大膽彰顯玩味的次文化。

▲HERME 2021秋冬男裝遊走在休閒與正裝、舒適與優雅之間。(圖 / 品牌提供,以下同)

HERME創意總監Véronique Nichanian將大秀地點選在法國國家家具管理館(Mobilier Nationa),再度攜手導演Cyril Teste,以不斷變化的空間感與動態視角鏡頭,帶出模糊室內、戶外穿搭的流動感主題。由此可見2021秋冬遊走在休閒與正裝、舒適與優雅之間,冷調的淺藍、深紫、草綠、象牙灰、酒紅等色系被運用在溫暖療癒的針織衫、羊毛外套、套頭高領等面料上呼應系列,大膽跳脫一如往常的搭配樣貌。

▲俐落精緻的剪裁工藝總是亮點。

另外俐落精緻的剪裁工藝也絕對是亮點,像是連帽式的派克大衣、拉鍊式高領上衣與套衫,以及抽繩式錐形褲都以倒「V」輪廓的拉鍊呈現率性模樣 ; 材質則以皮革、羊毛與防潑水科技質料彰顯實穿的機能性 ; 細節方面,從大小錯落在服飾上的不規則方形口袋、以及來自馬具靈感的幾何圖形線條,都營造出系列輕鬆愉悅的動態感。

▲Haut a courroies包以羊毛帆布與小牛皮拼接,顯得從容優雅。

手拿包、格子呢與小牛皮拼接的Galop Fourre-tout包都令人矚目。

令人矚目的包款配件部分,早在1892年誕生、為放置馬鞍而設計的Haut a courroies包,以羊毛帆布與小牛皮拼接,優雅中不失休閒 ; Galop Fourre-tout則選用溫暖的格子呢與小牛皮拼接,在簡約風格中產生碰撞 ; 口蓋手拿包也成為此次焦點,標誌性的「H」符號以令人無法忽視置於中央彰顯品牌經典,俐落的包身設計即便沒有多餘點綴,仍舊低調奢華。

▲LOEWE汲取已逝美國藝術家 Joe Brainad大膽將拼貼手法融入系列。

LOEWE創意總監 Jonathan Anderson 汲取已逝美國藝術家 Joe Brainad 擅長的拼貼圖樣手法與作品,大膽將鏤空針織毛衣與T恤剪貼成三件式,綁縛式的皮褲,鮮艷明亮的印花、提花,也以層層不斷交疊的模樣,呼應簡潔俐落的剪裁線條,前衛又充滿趣味性,2021秋冬也讓Joe Brainad極具幽默的內褲自畫像、寵物、女孩一躍而上服裝與包款,為整體帶來豐富性。

▲2021秋冬拆解過往經典次文化元素,令人眼睛為之一亮。

2021秋冬更重新拆解過往經典的次文化元素,從搖滾感十足的頹廢條紋毛衣、90年代嬉皮們最愛的浮誇輪廓寬褲,與披頭族沉黑、英倫風格的時髦漁夫外套,到復古厚底袋鼠鞋,以繽紛色彩注入90年代新浪潮音樂文化,令人眼睛為之一亮。

▲LOEWE以「A Show in a Book」為概念,同時發布2021秋冬男裝與旗下的環保支線Eye/LOEWE/ Nature系列。

不同於其他品牌以直播展現系列,LOEWE延續前兩季「A Show in a Box 」與 「A Show on the Wall」取代過往吸睛華麗的大秀,2021秋冬同樣以「A Show in a Book」為概念,運用高達200頁的精裝書冊,發布2021秋冬男裝系列,也首次將品牌旗下的環保支線Eye/LOEWE/ Nature系列同時收入發布,傳遞有感於疫情與環境所受到的啟發。

