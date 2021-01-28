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巴黎男裝周 / HERMES格紋包配粉紅鞋好Q　LOEWE把1件毛衣變3件

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記者王蓁蓁 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）與LOEWE跳脫過往，以鮮活明亮的色彩與線條打造2021秋冬男裝系列，HERMES以實穿性與剪裁工藝，遊走在休閒與優雅之間，渴望打破人們因疫情受到的時空限制，格紋拼接的包款，也呼應了這樣的氣氛，搭配粉紅、粉藍鞋，顯得愜意輕鬆 ; LOEWE則汲取藝術家Joe Brainad經典的「拼貼」手法，大膽彰顯玩味的次文化。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲HERME 2021秋冬男裝遊走在休閒與正裝、舒適與優雅之間。（圖 / 品牌提供，以下同）

HERME創意總監Véronique Nichanian將大秀地點選在法國國家家具管理館（Mobilier Nationa），再度攜手導演Cyril Teste，以不斷變化的空間感與動態視角鏡頭，帶出模糊室內、戶外穿搭的流動感主題。由此可見2021秋冬遊走在休閒與正裝、舒適與優雅之間，冷調的淺藍、深紫、草綠、象牙灰、酒紅等色系被運用在溫暖療癒的針織衫、羊毛外套、套頭高領等面料上呼應系列，大膽跳脫一如往常的搭配樣貌。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲俐落精緻的剪裁工藝總是亮點。

另外俐落精緻的剪裁工藝也絕對是亮點，像是連帽式的派克大衣、拉鍊式高領上衣與套衫，以及抽繩式錐形褲都以倒「V」輪廓的拉鍊呈現率性模樣 ; 材質則以皮革、羊毛與防潑水科技質料彰顯實穿的機能性 ; 細節方面，從大小錯落在服飾上的不規則方形口袋、以及來自馬具靈感的幾何圖形線條，都營造出系列輕鬆愉悅的動態感。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲Haut a courroies包以羊毛帆布與小牛皮拼接，顯得從容優雅。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

手拿包、格子呢與小牛皮拼接的Galop Fourre-tout包都令人矚目。

令人矚目的包款配件部分，早在1892年誕生、為放置馬鞍而設計的Haut a courroies包，以羊毛帆布與小牛皮拼接，優雅中不失休閒 ; Galop Fourre-tout則選用溫暖的格子呢與小牛皮拼接，在簡約風格中產生碰撞 ; 口蓋手拿包也成為此次焦點，標誌性的「H」符號以令人無法忽視置於中央彰顯品牌經典，俐落的包身設計即便沒有多餘點綴，仍舊低調奢華。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE汲取已逝美國藝術家 Joe Brainad大膽將拼貼手法融入系列。

LOEWE創意總監 Jonathan Anderson 汲取已逝美國藝術家 Joe Brainad 擅長的拼貼圖樣手法與作品，大膽將鏤空針織毛衣與T恤剪貼成三件式，綁縛式的皮褲，鮮艷明亮的印花、提花，也以層層不斷交疊的模樣，呼應簡潔俐落的剪裁線條，前衛又充滿趣味性，2021秋冬也讓Joe Brainad極具幽默的內褲自畫像、寵物、女孩一躍而上服裝與包款，為整體帶來豐富性。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲2021秋冬拆解過往經典次文化元素，令人眼睛為之一亮。

2021秋冬更重新拆解過往經典的次文化元素，從搖滾感十足的頹廢條紋毛衣、90年代嬉皮們最愛的浮誇輪廓寬褲，與披頭族沉黑、英倫風格的時髦漁夫外套，到復古厚底袋鼠鞋，以繽紛色彩注入90年代新浪潮音樂文化，令人眼睛為之一亮。

▲ HERMES、LOEWE巴黎男裝周 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE以「A Show in a Book」為概念，同時發布2021秋冬男裝與旗下的環保支線Eye/LOEWE/ Nature系列。

不同於其他品牌以直播展現系列，LOEWE延續前兩季「A Show in a Box 」與 「A Show on the Wall」取代過往吸睛華麗的大秀，2021秋冬同樣以「A Show in a Book」為概念，運用高達200頁的精裝書冊，發布2021秋冬男裝系列，也首次將品牌旗下的環保支線Eye/LOEWE/ Nature系列同時收入發布，傳遞有感於疫情與環境所受到的啟發。

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關鍵字：

巴黎男裝周, 2021秋冬, HERMES, 愛馬仕, LOEWE

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