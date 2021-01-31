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「飛機窗LED夜燈」讓你偽出國！機翼配夕陽、層層雲海　擺房間好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自oneroommaking.com、IG@oneroom.make、10x10.co.kr

受到疫情影響，已經很久不能出國旅遊，大家想出去想瘋了嗎？韓國就有一款「飛機窗造型LED夜燈」引起熱議，這款夜燈造型做成飛機上的窗戶，看出去還有層層雲海和機翼，擺在房間裡，真的瞬間有搭上飛機的錯覺，還可以自備餐盤、頸枕等搭機小物，在家中來趟偽出國之旅。

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

「飛機窗造型LED夜燈」外觀完全仿造飛機窗製作，掛在家中牆上真的能以假亂真，盯著上面的風景圖看，就好像正在看著窗外搭乘飛機，讓你一解想出國的苦。這款夜燈共推出兩種款式，第一個是「晚霞」款，藍天配上漸紅的夕陽，色澤超級美，還加了飛機機翼增添臨場感。

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

另一款則是「日出」款，圖案是厚厚的雲層，堆疊起來的樣子，真的是置身雲端才會看到的風景，早晨散發的溫和光芒，帶來安穩寧靜的氛圍，擺在房間裡讓你就像搭上飛機一樣，快速的進入夢鄉。

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

這系列夜燈是扁扁的圓盤狀，長、寬都是25公分，可以掛在牆壁，也可以擺在桌面上，一個售價48,000韓元（約台幣1,216元），可以在oneroommaking網站購買。

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

喜歡漂亮小夜燈的話，韓國文具10X10上面也有一款「花朵心情燈」讓女孩們心動，這系列把浪漫花瓣裝進透明玻璃瓶裡，擺上燈座，在黑暗裡就能讓花朵發出光芒。有粉紅、淺藍、黃、紫…等7種顏色，以及三種形狀的瓶子可以選擇，每一款透光後都能營造出不同氛圍，而且玻璃瓶上還寫了不同的心情小語，有它陪伴真的超療癒。這款售價27,800韓元（約台幣705元）。

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲飛機窗夜燈。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

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關鍵字：

夜燈, 飛機, 窗外, 出國

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