吃辣也有用！營養師曝「提升免疫力」的6大關鍵營養食物

▲營養師指出，吃對食物也能幫助提升自身免疫力。（圖／翻攝IG@hanyulofficial、@babebani）

記者張毓容／台北報導

近來確診、隔離人數不斷攀升，不少民眾憂心疫情狀況，先前更掀起「防疫保單」搶購熱潮。想遠離染疫可能，知名營養師高敏敏指出，除了確實配戴口罩、勤洗手消毒做好防疫措施，避免出入人潮聚集場所，提升自身免疫力也很重要！她更分享有助於提升免疫力的6大關鍵營養食物，吃對食物讓細菌、病毒遠離你。

1.優質蛋白質



蛋白質是構成細胞的主成分，尤其是白血球和抗體，若長期處於蛋白質攝取不足或品質低下的情況，會使得感染細菌、病毒的風險增加。

高敏敏建議每人每天吃5～8份蛋白質，大約是1.5個手掌大小及厚度，且最好可平均攝取動物性蛋白質及植物性蛋白質等兩種來源。植物性蛋白質包括豆類、豆腐及豆製品；動物性蛋白質則包括瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等。

▲堅果富含Omega-3，是對提升免疫力有益的好油脂。（圖／翻攝IG@babebani）



2.Omega-3好油脂



Omega-3不飽和脂肪酸，是一種對於人體有許多益處的好油脂，包括能幫助降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡，但人體無法自行製造Omega-3，需要從食物攝取補充。

建議可每天攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的食物，且每週吃三次深海魚類，包括鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚等也都是Omega-3好油脂的來源。

3.各種不同顏色的天然蔬果



蔬菜水果中的植化素對人體有保護作用，像是黑色菇類裡的多醣體能調節免疫功能；紅蘿蔔、紅黃甜椒、番茄等橘紅色蔬果所含的維生素A，能幫助維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。

建議一天要吃2～3碗各色蔬菜，2～3顆拳頭大小的不同水果，其中所含的維生素、礦物質、植化素都跟免疫功能息息相關。

4.補充好菌



適當補充好菌，可調整、改善胃腸道健康，調節免疫力，減少罹病機會。

每天可喝1～2瓶250ml優酪乳或小盒優格，另外其他發酵食物像是納豆、韓式泡菜，在發酵過程中亦會有好菌產生，也可以適量攝取。但高敏敏也提醒，補充好菌的同時，也別忽略攝取蔬菜水果或全穀根莖類，其所含的膳食纖維和寡糖是益生菌的食物，能幫助腸道內益生菌的生長。

5.全穀雜糧



澱粉裡含有豐富的維生素B群和各種礦物質，尤其維他命B2、B5、B6、葉酸對維持細胞黏膜健康及製造抗體等免疫功能有益。

建議每天可以一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯。

6.辛香類食物



大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，不論生吃或熟食都可以。

建議每天大約吃2～3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段，或多使用在料理中，也有助於提升免疫力。

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