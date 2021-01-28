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李多熙貼身洋裝上胸口「連開3個洞」　驚人長腿洩壓倒性氣場

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▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙穿著格紋洋裝出席《L.U.C.A.：物種起源》開播記者會。（圖／翻攝自IG@tvndrama.official）

記者王則絲／台北報導

韓女星李多熙以高挑的模特兒身材聞名，素有「長腿姐姐」之稱，攜手金來沅主演的科幻電視劇《L.U.C.A.：物種起源》即將於2月1日開播，昨（28日）舉辦電視劇開播記者會上，李多熙憑著一襲搶眼的「開洞」洋裝成為全場焦點，胸口連開3個洞展露大面積白皙肌膚，非常性感，與其他主演男星站在一起，幾乎是一樣高，身材比例相當驚人，李多熙與金來沅可說是一對「長腿CP」。

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙穿著格紋洋裝出席《L.U.C.A.：物種起源》開播記者會。（圖／翻攝自IG@tvndrama.official）

李多熙的身高高達176公分，且身形修長、身材姣好，經常以性感的形象示人，這次在《L.U.C.A.：物種起源》劇中沒有華麗的造型，大膽挑戰親自上陣動作戲，不乏許多蓬頭垢面、臉上受傷的鏡頭，而回到戲外舉行發佈會上，李多熙當然是回歸女神狀態，身上穿著來自BURBERRY的貼身格紋洋裝，服貼凹凸有致的身形，果然是不折不扣的衣架子。

這件洋裝運用了品牌經典的格紋，雖然是高領、長袖的款式，卻在胸口開了一個大洞，從鏤空處透出李多熙雪白的肌膚與鎖骨，細看還能發現，胸前的扭結設計更讓胸下加開出2個小洞，性感造型令人害羞得不敢直視，腳下再搭配一雙黑色跟靴收尾，呈現復古典雅之間帶點叛逆的氣息，原本的身高加上高跟鞋的高度，讓她直接衝破180公分，在記者會現場與其他男星站在一起，幾乎都快一樣高了，只不過李多熙的身材比例更好，一雙超長的美腿傾瀉強烈氣場。

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙早先就曾曝光過今日造型。（圖／翻攝自IG@dahee0315）

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙與其他男星站在一起幾乎一樣高。（圖／翻攝自IG@tvndrama.official）

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關鍵字：

李多熙, 金來沅, burberry

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