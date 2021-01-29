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200元買到「7星級飯店」枕頭！3D立體枕芯包覆性強　睡到自然醒

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文／C編

躺在床上，睡眠品質總是不佳，或是會有頭皮癢、肌膚過敏的狀況嗎？你有沒有想過問題可能出在枕頭，如果擁有良好品質的枕頭，就可以讓你輕鬆秒入睡，購物網站「Her和她」推出全新7星級飯店3D立體舒眠抗菌水洗枕（4入），正好可以趁著過年除舊佈新，為自己也為家人換上新枕頭，包準一覺到天亮。

▲Her。（圖／Her）

▲7星級飯店3D立體舒眠抗菌水洗枕（4入），原價1280元、特價800元。點我購買。

睡眠不足對身體及心理都有不好的影響，思考能力下降、警覺力跟判斷力會減弱，長久下來甚至會導致免疫功能失調、身體狀態失去平衡，不只是床要好睡，適合自己的睡眠習慣，枕頭也是非常重要的關鍵因素。

▼▼點圖超划算▼▼

▲▼飯店枕頭,枕頭,睡眠,Her和她。（圖／Her） 

▲7星級飯店等級的枕頭。

「Her和她」推出的7星級飯店3D立體舒眠抗菌水洗枕，採用3D立體枕芯，高科技羽絲絨填充技術擁有類羽絨般的品質，豐盈而蓬鬆，同時又具支撐力，可以全面包覆頭部，枕頭高度適當，有助於睡眠品質的提升。

▲▼飯店枕頭,枕頭,睡眠,Her和她。（圖／Her） 

▲具有彈力而且非常厚實，可以帶給頭部良好的支撐。

水洗枕採用格囊車縫工藝，在枕頭表面製作出約128個獨立小氣囊，在躺下的瞬間就像是有128個小枕頭支撐著頭部，能有效緩疲勞，帶來舒適的感受，親膚表布帶來輕柔絲滑又細緻的觸感，潔白純淨纖維，躺上去的感覺相當舒適。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her。（圖／Her）

▲7星級飯店3D立體舒眠抗菌水洗枕（4入），原價1280元、特價800元。點我購買。

不僅好睡好帑，清潔起來也非常方便，可以直接水洗，經過測試，即便水洗了30次依舊如新，而且柔軟高彈不會變形，懶人整理起來也很簡單輕鬆，原價1280元、特價800元，一次4個枕頭，相當於一個只要200元，實在太划算！

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關鍵字：

飯店枕頭, 枕頭, 睡眠, Her和她, Her

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