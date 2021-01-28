情人節限定唇膏特搜！蘭蔻「蕾絲小粉管」超吸睛，美出新高度

▲蘭蔻別出心裁推出蕾絲外型口紅，還沒上市就轟動。

記者曾怡嘉 / 台北報導

情人節即將到來，蘭蔻將藝術與唇彩完美結合，讓唇膏美出新高度！今年特別與法國頂尖蕾絲工坊Sophie Hallette聯手，讓細緻優雅的蕾絲躍上唇膏管身，美到讓人想包色收藏。

▲LANCOME 絕對完美柔霧唇膏，1,200元。

蘭蔻的限定包裝唇膏，每回推出總掀起討論，今年情人節推出全新蕾絲小粉管，精選絕對完美柔霧唇膏3大熱賣色，在玫瑰金管上披上蕾絲，再度美爆粉絲眼球。不只如此，更推出諧音「愛你久久」為靈感的2,099元2021情人節限定版2入組，相當於85折左右優惠。

▲蕾絲告白氣球花禮包裝非常精緻。

2／6開賣當日，於全台蘭蔻專櫃推出買2支唇膏即限量贈送的蕾絲告白氣球，超美氣球花禮中藏著情人節限量版唇膏，男友們務必入手。

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏，心動限定版，1,250元。

不只蘭蔻，Bobbi Brown的晶鑽桂馥潤色護唇膏，推出超可愛心動限定包裝，精選莓果粉、甜莓粉和黑莓粉3款甜滋滋顏色，搭配愛意滿滿的愛心外殼，絕對是傳遞愛意的送禮首選。

▲隨著膚溫變化出美麗唇色。

擁有膚溫變色科技，護唇膏能隨著體溫變化成獨一無二的天生美唇，就如同心動時心跳加速，雙頰升溫逐漸紅暈的微透血色。

▲GUERLAIN 紅寶之吻高訂唇膏彩殼+唇膏#N214，閃耀動心限量版，2,510元。

嬌蘭更首次推出全球限量情人節限定「SPARKLING HEART紅寶之吻閃耀動心限量唇膏系列」，包含紅寶之吻高訂唇膏彩殼」，以及系列明星色號#214。除了能利用情人節限定唇膏表達愛意，只要在嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買指定商品，更可享有客製化刻字與法式包裝服務。

▲消費不限金額，皆享法式禮袋，消費滿3,500元，更享法式禮盒包裝出貨。