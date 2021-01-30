SK-II青春露才3490元！下殺55折快囤　懶女孩靠這瓶就有嫩肌

文／C編

「你可以再靠近一點」這句廣告詞深植人心，出自20多年前的SK-II青春露廣告，對於打響SK-II名號功不可沒，標榜用了之後，素顏也可以很有光澤，再靠近都很有自信，幾乎看不見毛孔，即便時光過去，到現在青春露的魅力一點都沒削減，始終是超級明星商品，可見廣告詞不只是廣告詞，而是真實效果。

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SK-II青春露的故事應該很多人聽過，1975年，日本科學家吉井隆參觀一家釀酒廠時，意外發現清酒師傅的雙手白嫩細緻，科學家推測，必定是因為釀酒師雙手，每天接觸酵母液體，經過研究發現，原來是酵母液體中的Pitera成分所致，天然的抗老精華，維持肌膚年輕細緻。

▲女神綾瀨遙也是SK-II的愛用者。（圖／SK-II官網）



後來，SK-II運用Pitera成就出青春露，讓很多人一用成主顧，不管是單搽還是濕敷，都可以讓肌膚重現細緻、光澤，甩開細紋、乾紋，看起來青春又充滿彈性。

盤點網路上的評價，很多人都覺得「我用過之後就回不去了」、「每年週年慶必備的還是它」、「我都會趁著優惠搶到一年份的量」、「用完之後肌膚的細緻度、光滑度都是其他保養比不上的」、「我都會搭配化妝棉濕敷，雖然用量很傷，但效果真的很好，隔天肌膚會發亮」。

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