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台灣ㄟ尚好！「MIT新年保養禮盒」盤點，一盒送到心坎裡

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▲▼台灣ㄟ尚好！「MIT新年保養禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲MIT新年禮盒很多元，從喝的到身上抹的通通有。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春節倒數計時，送禮餽贈親友也要送到心坎裡，深具意義的MIT美妝保養禮盒，匯集在地植物力量，讓人身心皆美，傳遞美好祝福一起度過嶄新的一年。

▲▼台灣保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲茶籽堂 水芙蓉髮身雙入禮盒，1,050元。（內含水芙蓉亮澤洗髮露330ml+水芙蓉嫩白沐浴露330ml）

以苦茶油起家的茶籽堂，近年推出的身體保養清潔產品在美妝版討論度極高，為了迎接新春，品牌即日起推出多款禮盒供消費者們選擇，包擴「2021臺灣大果苦茶油」、「水芙蓉髮身雙入禮盒」、「肖楠葉髮身雙入禮盒」，在春寒料峭之際，從可生飲的苦茶油到日常洗沐用品，給予身體完美呵護。

▲▼台灣保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲一日茶事 祝福島禮盒，1,680元。

以茶為本的一日茶事，與台灣各地友愛土地的農友們，將茶與青草花果巧妙結合，透過喫食、飲用及保養，推出「一日茶事．祝福島」禮盒，精選一日茶道系列 5 款商品包含柚花烏龍舒緩潤膚乳150ml、苦盡甘來山茶油潔顏皂150g、山芙蓉推拿霜50ml、琥珀紅玉沐浴液態皂600ml及黑山烏龍與黃梔烏龍（單包茶），匯聚來自台灣土地與各種植物的力量，幫你由內而外全面保養身心。

▲▼台灣保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲阿原 2021年度禮盒，980元。（內含柑仔牛鈴皂50g+大地承艾皂100g+小春聯x2，附專屬提袋）

手工皂起家，至今已邁向國際的阿原，今年以腳踏實地為主題，將牛年的勤懇踏實以大地承艾皂與柑仔牛鈴皂樸實呈現，推出「阿原真美力禮盒」．每顆牛鈴皂，都是阿原製皂師用他們溫暖厚實的雙手揉捏，蓋上篆刻皂章，為來年招財祈福。大地承艾皂，則是用深淺濃淡的艾草勾勒出陽明山的山稜天際線，把土地原生的力量加持給每一位辛勤勞動的人們。

關鍵字：

保養禮盒, MIT, 台灣, 盤點, 推薦

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