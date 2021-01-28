星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

▲星巴克再加碼推黑咖啡買一送一。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了即將邁入週末的上班時光，星巴克從週一至週三推出17款飲品買一送一後，在1／28、1／29「再加碼」推出買一送一，限定兩天在店內購買5款限定黑咖啡系列，直接現賺一杯，85度C則在1／30起推大杯鮮奶茶第二杯20元，伯朗咖啡館的特定分享日1月份最後一天則在1／31，想喝咖啡暖身快把握！

這兩天天氣預報氣溫下降，正是喝咖啡的好時機，星巴克繼連續三天推出買一送一優惠之後，今（1／28）與明（1／29）兩天再針對黑咖啡系列飲品加碼，推出買一送一優惠，黑咖啡系列飲品包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列通通有，讓民眾再賺到一場小確幸。

只要民眾在這2天的活動日，從上午11時起至晚上8時止，到門市消費指定黑咖啡系列就能享優惠，購買前請注意活動限制，包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，且部分特定門市像機場管制區內門市，以及車道服務不提供此項優惠服務。

85度C則針對台灣抗疫滿周年，從1／30與1／31共2天，民眾至門市購買原價60元的大杯鮮奶茶，可享第二杯優惠價20元。而2月份整月醫護人員憑證購買飲料、蛋糕或麵包，出示相關證明可享9折優惠、年節禮盒8折優惠。

伯朗咖啡館在1／31在特定門市也舉辦「特定分享日」，飲品買一送一，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用。