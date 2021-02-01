過年走春來宜蘭吃好料！礁溪八寶冬粉、澎派早午餐6家美食必訪

現在就為春節踏青做準備吧！2021走春來宜蘭吃好料囉！在地6家人氣美食小編幫你整理好了，快點筆記下來迎接美好的2021！

柯氏蔥油餅（礁溪蔥油餅）

來宜蘭礁溪必吃小吃！每天排隊人潮從來沒減少過，蔥油餅外皮炸的酥酥脆脆，一口咬下喀滋喀滋的口感，實在令人很驚喜！再搭配店家的醬料一起吃，真的非常夠味！

▲來宜蘭礁溪必吃酥脆蔥油餅。（圖／美食客Tung Chang提供）

蘭田穀王烘焙坊

宜蘭礁溪人氣烘焙坊，招牌焦糖布丁芋泥蛋糕，布丁QQ軟軟，焦糖香氣濃郁！吃起來完全沒有蛋腥味，蛋糕綿密化口，內餡的芋泥帶點顆粒！不甜不膩真的好吃到拍手叫好！食用方式建議用湯匙挖最爽快！

▲招牌焦糖布丁芋泥蛋糕。（圖／美食客Celia提供）

甕窯雞

想吃好吃的甕仔雞就來宜蘭礁溪吧！使用手工土窯與龍眼木燒製而成的甕仔雞，事先醃過的全雞，吃起來香味非常獨特！肉質鮮甜之外，份量也不小！店內其他熱炒菜餚也非常建議點，全都非常好吃！真的能感受到老闆的用心呢！

▲好吃的甕仔雞在礁溪。（圖／美食客Leo Wen提供）

礁溪八寶冬粉

宜蘭礁溪必吃小吃之一，人潮也是都沒有減少過！雖然排隊要花一點時間，但是完全值得！八寶冬粉湯頭看似清淡，但卻令人驚豔！湯頭鮮甜以外，料也給很大氣非常實在！另外香菜腐皮捲也是店內人氣必點喔！

▲礁溪八寶冬粉。（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

科科家

你有看過早午餐這麼多料的嗎？來宜蘭一定要吃過這家早午餐！店內麵包使用的是自家烘焙，麵包烤的很酥脆，咀嚼幾下還能吃到小麥的甜甜香氣！搭配的蔬果沙拉，料多到要滿出來！有蔬菜、有水果、有堅果、有濃湯！想要營養均衡的你一定要來試試！

▲早午餐料多到要滿出來。（圖／美食客ChunHong提供）

吳記花生捲冰淇淋

吃完正餐一定要留個胃給甜食！來到宜蘭礁溪一定要吃過這家花生捲冰淇淋！餅皮不但不容易破裂以外，口感也十分Q彈帶勁，磨出的花生糖在遠方就能聞到滿滿的花生香氣！三大球冰淇淋放上去，超大一捲花生捲冰淇淋就完成了！飯後來一捲真的超滿足！

▲吳記花生捲冰淇淋。（圖／美食客 ❤️ 吃豬提供）

圖、文／MENU美食誌

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