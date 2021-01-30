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高雄新鹽埕商圈旅遊懶人包！6家人氣美食、周邊景點列入口袋名單

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旅遊美食天地鹽埕區！不只有美食還有景點可以逛！千萬別錯過這篇經典收錄！讓你一日鹽埕區美食吃到爽！景點逛到瘋！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

有鹹的？有甜的？有逛的？通通幫你整理好了！鹽埕區超強推旅遊懶人包在這裡，趕快往下看什麼好吃好玩的吧！

新鹽埕商圈行動支付來囉！食衣住行店家地圖通通幫你準備好了！用手機就能遊遍高雄，超輕鬆、超方便！絕對不能錯過！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲鹽埕區超強推旅遊懶人包。（圖／新鹽埕商圈粉絲團提供）

附近美食

鴨肉珍

鹽埕區必吃小吃之一，店內招牌鴨肉飯人人手上幾乎都有一碗，肉質超級嫩！白飯煮的不軟爛，配上滷汁一起入口，不鹹也不膩口，完全可以吃掉好幾碗！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲鴨肉飯。（圖／美食客鳥胃貪吃誌提供）

李家圓仔湯

鹽埕區超人氣甜點！儘管正餐吃飽都還是要吃！芋頭、燕麥、紅豆、綠豆等配料煮的很綿密！而主角湯圓Ｑ軟帶勁，不黏牙的口感深受大家喜愛！整碗甜度剛剛好！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲李家圓仔湯。（圖／美食客Ryanzhao提供）

女子餃子

一上桌就讓人看得直流口水！表面煎的金黃酥脆，喀滋喀滋的口感讓整體超加分！韭菜口味相當鮮甜，內餡飽滿好多汁！豐富口感又多層次，讓人吃得超驚喜！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲招牌冰花煎餃。（圖／美食客美食客benson提供）

大溝頂虱目魚米粉湯

逛累了嗎？來補充蛋白質！招牌虱目魚湯搭配薑絲一起喝，湯頭看似清澈，但味道相當鮮甜！虱目魚漿吃起來毫無腥味，口感扎實有彈性！店內滷肉飯也是招牌人氣喔！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲招牌虱目魚湯配一碗滷肉飯。（圖／美食客肉塊人提供）

粮心食堂

價格雖然稍高，但味道真的很棒！手作鰻魚飯白飯不僅粒粒分明，外皮也很酥脆，肉質也好軟嫩！上頭撒些胡椒鹽及採用鹽烤方式，整體味道十分原汁原味！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲手作鰻魚飯。（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）

50年古早味杏仁茶

店內招牌杏仁茶與爆漿奶油餐包，每次就是要必點這兩樣！杏仁茶一上桌就散發出淡淡的香氣，喜愛杏仁的朋友千萬別錯過！奶油爆漿餐包烤的酥酥脆脆，奶油味相當濃郁，熱熱的吃還要小心爆漿！也要小心燙口哦！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲必點招牌杏仁茶與爆漿奶油餐包。（圖／美食客Janice Chang提供）

附近景點

高雄市立歷史博物館

不管是陳列擺設還是展覽內容都超活潑的歷史博物館，古蹟十分有特色！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲高雄市立歷史博物館。（圖／高雄觀光局提供）

「參觀動線也好簡單！來高雄遊玩一定要來這裡走走！」

駁二藝術特區

來到高雄必去的景點之一！走在老舊的建築物駁二當中，突然就會感覺自在放鬆！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲駁二藝術特區。（圖／高雄觀光局提供）

「有很多市集和文青小店可以逛，適合下午悠閒走走逛逛呢！」

高雄愛河

晚上來這超有氣氛！超推散步景點就是這裡！

▲新鹽埕商圈美食。（圖／MENU美食誌）

▲高雄愛河。（圖／高雄觀光局提供）

「偶爾會看到街頭表演，也會有藝術市集，不妨在這浪漫的夜晚欣賞美景吧！」

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 奶油餐包, 湯圓, 煎餃, 餐廳, 甜點, 高雄, 小吃, 美食, 駁二, 鮮魚湯, 鴨肉飯, 鹽埕

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