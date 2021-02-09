卡地亞相伴甜蜜情人節　七大經典作寵另一半

▲Monica Bellucci佩戴深受情人喜愛的經典LOVE系列手環。（圖／卡地亞提供，以下同）



時尚中心／台北報導

今年西洋情人節將於農曆新年初三度過，於春節歡慶氣氛享中受幸福節日，是東方情人特有的高甜特權，為對方挑選一件能天天配搭的珠寶或腕錶做為愛的禮物，不僅給予另一半驚喜，也見證兩人堅定愛情，當然若能成雙佩戴對戒、對錶，甜蜜指數立刻爆棚。卡地亞（Cartier）正是男、女都能尋得心儀之作的品牌，七款經典之作Ballon Bleu 腕錶、Tank腕錶、Panthère de Cartier美洲豹腕錶、 Santos de Cartier腕錶、Juste un Clou玫瑰金手環、Trinity戒指環、LOVE 黃K金手環，輕易擄獲另一半的心。





Ballon Bleu腕錶象徵圓滿戀情

誕生於2007年的Ballon Bleu腕錶，擁有圓形立體感的優美線條，卡地亞採用雙凸面圓形設計，巧妙平衡作品線條和立體感，最大亮點是被暱稱為藍氣球的錶冠與錶冠護蓋於3時位置形成一道完美弧線，圓滿的意象備受情人青睞，備有不同的尺寸讓情侶可配成對錶放閃。

▲線條圓潤的Ballon Bleu腕錶33mm款，170,000元。



Santos de Cartier腕錶勇敢追愛

展現方形錶款美學、也象徵卡地亞勇於創新的Santos de Cartier腕錶，誕生於懷錶盛行的1904年，當時圓形時計當道，Santos卻以大膽的方形錶盤亮相，並將隱藏於錶內的螺絲外露當錶框最佳裝飾，成為此系列專屬的美學風格，適合勇於追求所愛的個性戀人。

▲方形美學代表Santos de Cartier腕錶大型款，210,000元。



Tank腕錶圈住優雅戀人

路易卡地亞於1917年以簡潔線條定義全新腕錶的造型，從俯瞰坦克的獨特造型獲得啟發，創作擁有兩側垂直平行錶耳的Tank腕錶，其錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車，橫越百年的經典之作風格雅致，圈住優雅戀人。

▲優雅的Tank 18K玫瑰金腕錶大型款，379,000元。

▲寇特妮．伊頓(Courtney Eaton)以優雅的姿態，詮釋Panthère de Cartier美洲豹腕錶。



Panthère de Cartier美洲豹錶獻給她

1980年代面世的美洲豹腕錶，具圓潤邊角的方形錶盤、流線和諧的錶耳，錶框則飾以螺釘，而「美洲豹」一名取自腕錶錶鍊，長形的結構樣貌摩登、佩戴起來又極為舒適，精緻靈巧的設計讓人聯想到卡地亞標誌性的美洲豹姿態，整只金質錶款風格時髦，獻給走在時尚尖端的她。

▲風格時髦的Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款，610,000元。



Juste un Clou手環誘個性情侶

將平凡簡單的螺絲釘化為珠寶珍品，是阿爾多西皮洛在1970年代為卡地亞紐約設計的大膽之作，橢圓形環身可完美貼合手腕，展現中性俐落風格，是不分性別均可佩戴的經典作品，喜愛個性風格的情侶可一同佩戴放閃。

▲釘子造型的Juste un Clou玫瑰金手環，209,000元。



LOVE 手環鎖住愛情

卡地亞辨識度極高的明星商品LOVE 手環，與釘子手環皆出自阿爾多西皮洛之手，手環由兩個半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，當然開啟也要藉助螺絲刀，猶如戀人鎖住愛情的意象。

▲品牌辨識度極高的LOVE黃K金手環，193,000元。

Trinity戒指成對放閃

路易卡地亞於1924年打造由18K金、白金與玫瑰金構成的Trinity三環戒，三個靈動環圈繾綣交織，線條簡潔且比例和諧，不受性別侷限皆可搭配，情侶可成雙成對佩戴，見證兩人堅定愛情。

▲由18K金、白金與玫瑰金構成的Trinity三環戒，41,100元。