fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞相伴甜蜜情人節　七大經典作寵另一半

>

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Monica Bellucci佩戴深受情人喜愛的經典LOVE系列手環。（圖／卡地亞提供，以下同）
 

時尚中心／台北報導

今年西洋情人節將於農曆新年初三度過，於春節歡慶氣氛享中受幸福節日，是東方情人特有的高甜特權，為對方挑選一件能天天配搭的珠寶或腕錶做為愛的禮物，不僅給予另一半驚喜，也見證兩人堅定愛情，當然若能成雙佩戴對戒、對錶，甜蜜指數立刻爆棚。卡地亞（Cartier）正是男、女都能尋得心儀之作的品牌，七款經典之作Ballon Bleu 腕錶、Tank腕錶、Panthère de Cartier美洲豹腕錶、 Santos de Cartier腕錶、Juste un Clou玫瑰金手環、Trinity戒指環、LOVE 黃K金手環，輕易擄獲另一半的心。


Ballon Bleu腕錶象徵圓滿戀情
誕生於2007年的Ballon Bleu腕錶，擁有圓形立體感的優美線條，卡地亞採用雙凸面圓形設計，巧妙平衡作品線條和立體感，最大亮點是被暱稱為藍氣球的錶冠與錶冠護蓋於3時位置形成一道完美弧線，圓滿的意象備受情人青睞，備有不同的尺寸讓情侶可配成對錶放閃。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲線條圓潤的Ballon Bleu腕錶33mm款，170,000元。

Santos de Cartier腕錶勇敢追愛
展現方形錶款美學、也象徵卡地亞勇於創新的Santos de Cartier腕錶，誕生於懷錶盛行的1904年，當時圓形時計當道，Santos卻以大膽的方形錶盤亮相，並將隱藏於錶內的螺絲外露當錶框最佳裝飾，成為此系列專屬的美學風格，適合勇於追求所愛的個性戀人。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲方形美學代表Santos de Cartier腕錶大型款，210,000元。

Tank腕錶圈住優雅戀人
路易卡地亞於1917年以簡潔線條定義全新腕錶的造型，從俯瞰坦克的獨特造型獲得啟發，創作擁有兩側垂直平行錶耳的Tank腕錶，其錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車，橫越百年的經典之作風格雅致，圈住優雅戀人。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲優雅的Tank 18K玫瑰金腕錶大型款，379,000元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲寇特妮．伊頓(Courtney Eaton)以優雅的姿態，詮釋Panthère de Cartier美洲豹腕錶。
 

Panthère de Cartier美洲豹錶獻給她
1980年代面世的美洲豹腕錶，具圓潤邊角的方形錶盤、流線和諧的錶耳，錶框則飾以螺釘，而「美洲豹」一名取自腕錶錶鍊，長形的結構樣貌摩登、佩戴起來又極為舒適，精緻靈巧的設計讓人聯想到卡地亞標誌性的美洲豹姿態，整只金質錶款風格時髦，獻給走在時尚尖端的她。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲風格時髦的Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款，610,000元。
 

Juste un Clou手環誘個性情侶
 將平凡簡單的螺絲釘化為珠寶珍品，是阿爾多西皮洛在1970年代為卡地亞紐約設計的大膽之作，橢圓形環身可完美貼合手腕，展現中性俐落風格，是不分性別均可佩戴的經典作品，喜愛個性風格的情侶可一同佩戴放閃。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲釘子造型的Juste un Clou玫瑰金手環，209,000元。
 

LOVE 手環鎖住愛情
卡地亞辨識度極高的明星商品LOVE 手環，與釘子手環皆出自阿爾多西皮洛之手，手環由兩個半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，當然開啟也要藉助螺絲刀，猶如戀人鎖住愛情的意象。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲品牌辨識度極高的LOVE黃K金手環，193,000元。

Trinity戒指成對放閃
路易卡地亞於1924年打造由18K金、白金與玫瑰金構成的Trinity三環戒，三個靈動環圈繾綣交織，線條簡潔且比例和諧，不受性別侷限皆可搭配，情侶可成雙成對佩戴，見證兩人堅定愛情。

▲▼Cartier 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲由18K金、白金與玫瑰金構成的Trinity三環戒，41,100元。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 情人節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家

PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

PTT、Dcard熱門粉底液實測！6款新品的適合膚質、持妝度大公開

睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」

睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」

「玻璃糖花束」讓女孩淪陷！玫瑰特殊色超仙氣　鬱金香變晶透更浪漫 收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福 「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析 仙氣爆表的「琉璃美甲」美翻天！過年就用玻璃光閃瞎眾人 有話直說、不往心裡去！5個成年人交友守則，關係更長久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面