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圍爐時氣氛容易尷尬？用「4大話題」與長輩聊天　安心又不踩雷

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▲圍爐聊天話題。（圖／女子學）

▲圍爐用「4大話題」與長輩聊天。（圖／《大囍臨門》劇照）

除夕圍爐的時候，哪些狀況最尷尬？

久久回老家一次、一年回婆家過年一次，吃團圓飯時旁邊剛好坐著平常不熟的親戚長輩，除了瘋狂扒飯之外，又要擔心何時來個「什麼時候要結婚？」、「什麼時候要生小孩？」這種令人害怕的問題！為了避免尷尬又惱人的情況發生，最好的方式就是找對話題和長輩聊天，化解沉默詭譎的氣氛之餘，也增加的餐桌上的熱度。以下 4 個話題是最保險、最無害的，害怕「冷空氣」降臨的你，一定要試試！

1. 聊以前的回憶

▲圍爐聊天話題。（圖／女子學）

▲與長輩聊天。（圖／《大囍臨門》劇照）

有句話說：「當年齡越來越大的時候，就特別喜歡回憶過往，想起以前的事情。」這句話不只適用於邁入初老的我們，對長輩來說更是如此，人生走過大風大浪，勢必有許多有趣又感人的回憶，每每回味皆會有不一樣的感觸。

可以先以自己為話題，談談小時候曾鬧過哪些笑話；也可以以長輩或者其他親戚為主角，談論過去發生過的點點滴滴，當人們沉浸於過往時，就不太會去問那些惱人又恐怖的問題了。另外，如果有舊相本、相片，順勢拿出來翻閱也能增加話題的豐富度喔！二話不說，趕進找出那本封存的相簿吧！

2. 聊附近的美食

▲圍爐聊天話題。（圖／女子學）

▲聊美食也不會踩雷。（圖／《神廚》劇照）

正所謂「民以食為天」，人一天需要吃三餐，對於美食完全就是無法招架。因此，可先詢問家中附近有哪些美食，然後進而談論這些食物為什麼會好吃，長輩們為什麼特別喜歡某家店的某樣菜呢？是不是因為有什麼回憶？

「吃」是一個非常安全的話題，大家各自分享自己的口袋名單，再怎麼樣也只有喜歡不喜歡、敢吃不敢吃的問題而已，也不會擔心因為和長輩口味不同而使他們不開心；而且，如果能找到共同熱愛的美食，一起討論喜愛食物的氛圍，也是非常開心的一件事呢！

3. 聊年菜的煮法

▲圍爐聊天話題。（圖／女子學）

▲聊年菜的煮法，絕對長輩最愛。（圖／《總鋪師》劇照）

也是另一個從「吃」而起的話題。吃團圓飯時，餐桌上肯定有許多來自各家和長輩們的拿手好菜，有些料理因為製程複雜，甚至只有在過年的時後才吃的到。

當找不到話題，不曉得要聊什麼的時候，從餐桌上的食物討論起便是一個很好的選擇！一方面誇讚料理人的辛勞與好手藝讓他們開心，另一方面也能當個認真的學生，向長輩討教料理的方法和「撇步」，未來讓好菜成為自己的拿手絕活，將這份年節美味延續下去，是不是很幸福呢？

4. 聊走春的景點

▲圍爐聊天話題。（圖／女子學）

▲走春要哪，也是全家人很好的話題。（圖／《神廚》劇照）

再不行，就聊聊過年的時候要去哪裡走走吧！像附近哪裡有新景點，配合年節有什麼新的活動等等，熱情的他們勢必也會不斷提供地點給我們參考；或者，聊到過去曾經去過哪些地方，有什麼好玩好吃的可以參考，一來一往中分享彼此的看法跟興趣，完全就是「無傷大雅」的輕鬆聊天。

不過 2021 年因為新冠肺炎的關係，大家不管到哪裡都要戴好口罩、落實防疫喔！

其實，過年最重要的就是要享受闔家歡樂、團圓的感受，可別因為一時的尷尬壞了年節的氣氛！而且，長輩在意的也是大家聚在一起，互相聊天、關心的互動，對他們來說這便是最大的幸福與知足。

延伸閱讀：

婆家過年眉角多？新手人妻心得：「主動、勤快、貼心」是 3 大必備守則！

聊什麼話題最安全？心理師 3 招秘技，讓你在過年親戚盤問的「八卦攻防戰」中全身而退！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 聊天, 過年, 長輩, 話題, 圍爐, 團圓, 年夜飯, 相處, 家庭

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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