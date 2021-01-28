fb ig video ETtoday search mobile

巴黎高訂周／黛咪摩爾開場！FENDI 新設計師首秀　大理石、貝殼包美如仙境

>

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2021春夏高級訂製服系列於昨（27日）晚間登場，是創意總監Kim Jones上任後首秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2021春夏高級訂製服系列於昨（27日）晚間登場，是創意總監Kim Jones上任後首秀，全球時尚迷都在看。本季靈感來自《奧蘭多》一書，充分展現了離經叛道的英倫情懷，不少細節如編織緹花、大理石紋理、貝殼與手工串珠裁剪工藝，都值得細細品味，更請到了好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）擔任大秀開場，令人意想不到。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲本季訴說《奧蘭多》書中的二元模糊理念，女星黛咪摩爾（圖一）擔任大秀開場。（圖／品牌提供）

Kim Jones身兼DIOR Men 創意總監與FENDI女裝高級訂製時裝藝術總監，首次跨界女裝設計已在昨晚登場，整體看來復古而唯美，雌雄難分的柔美與陽剛巧妙訴說《奧蘭多》書中的二元模糊理念，還能看見情書中的字句刻在珍珠母貝硬殼造型晚宴包或皮靴上，看秀的同時就好像在閱讀，美得很有詩意。好萊塢女星黛咪摩爾擔任此次大秀開場，身穿平口收腰上衣，俐落分明的剪裁透露骨子裡的幹練，再加上長度及胸口的垂墜耳飾，為大秀定調。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲大理石是重點組成，與編織緹花和絲質華服交織出流光溢彩。（圖／品牌提供）

接著出現細肩帶褶皺布料，靈感取自貝尼尼的雕塑作品；編織緹花和絲質華服上通過嵌花皮草與手工串珠裁剪工藝，可以見到大理石成為這個系列的重要組成部分，交織出流光溢彩。模特兒拎著小巧的貝殼包、大理石紋理提袋，仿佛悠遊海中，與衣著巧妙呼應，密不可分。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones融入品牌歷史， Lagerfeld 最後一個系列的 Karligraphy 花體字圖案裝飾在靴子上。（圖／品牌提供）

Kim Jones更將FENDI的品牌歷史完美注入其中，使用秀服的演變史來挖掘品牌的典藏資料，古董包上的天鵝絨絲帶被用在新的設計上；還有用珠子將 Lagerfeld 最後一個系列的 Karligraphy 花體字圖案裝飾在靴子上，新舊交接更有魅力。

【更多高級訂製服】

CHANEL（香奈兒）

香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮，各種唯美刺繡與水晶鑲飾結合，大秀第一幕，漫長的隊伍從巴黎大皇宮階梯走下，秀場被佈置宛如婚禮一般，這便是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季的幻想。模特兒騎白馬緩緩出場，像是從1920年代走出的新娘，戴著頭紗，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造，裙曳由Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點，搭配立體翼領與襯衫式袖口，絕美又很有態度。

▲香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮。

VALENTINO

VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力，刪繁就簡，造就靈動自然，為了使得輪廓更為修長，踩著恨天高的模特兒，剝除了繁覆的裝飾和印花，改由在表面點綴立體花瓣裝飾，或蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，像是鏤空紋理的大地色系大衣以及立體花瓣翻領外套，就算是男裝也能相當流暢。

▲VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力。

►巴黎高訂周／DIOR拍出極夢幻電影　塔羅牌女祭司、惡魔服裝仙氣爆棚

►巴黎高訂周／香奈兒「白馬新娘」美到窒息　VALENTINO踩恨天高搬男裝助陣

關鍵字：

巴黎, 高訂, FENDI, 2021, 春夏, 黛咪摩爾, Demi Moore, Kim Jones

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

挑戰最低價！AirPods超殺5290元→3888元　24小時炫風特賣快衝

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

星巴克1／28起「再推」買一送一　限定5款飲品現賺一杯

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人不知道

準備脫單吧！2021年初愛情運勢擋不住的3大星座 年前最後一波！UNIQLO、GU「新春優惠」1／29開跑　必買單品總整理 全智賢穿便宜「大嬸裝」全靠臉在撐　把不到千元衣服穿出精品感 李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他 厭世動物園詼諧插畫「農場裡誰最有用」　貓咪趴著賣萌就贏了 李多熙貼身洋裝上胸口「連開3個洞」　驚人長腿洩壓倒性氣場 Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面