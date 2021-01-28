巴黎高訂周／黛咪摩爾開場！FENDI 新設計師首秀　大理石、貝殼包美如仙境

▲FENDI 2021春夏高級訂製服系列於昨（27日）晚間登場，是創意總監Kim Jones上任後首秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2021春夏高級訂製服系列於昨（27日）晚間登場，是創意總監Kim Jones上任後首秀，全球時尚迷都在看。本季靈感來自《奧蘭多》一書，充分展現了離經叛道的英倫情懷，不少細節如編織緹花、大理石紋理、貝殼與手工串珠裁剪工藝，都值得細細品味，更請到了好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）擔任大秀開場，令人意想不到。

▲本季訴說《奧蘭多》書中的二元模糊理念，女星黛咪摩爾（圖一）擔任大秀開場。（圖／品牌提供）

Kim Jones身兼DIOR Men 創意總監與FENDI女裝高級訂製時裝藝術總監，首次跨界女裝設計已在昨晚登場，整體看來復古而唯美，雌雄難分的柔美與陽剛巧妙訴說《奧蘭多》書中的二元模糊理念，還能看見情書中的字句刻在珍珠母貝硬殼造型晚宴包或皮靴上，看秀的同時就好像在閱讀，美得很有詩意。好萊塢女星黛咪摩爾擔任此次大秀開場，身穿平口收腰上衣，俐落分明的剪裁透露骨子裡的幹練，再加上長度及胸口的垂墜耳飾，為大秀定調。

▲大理石是重點組成，與編織緹花和絲質華服交織出流光溢彩。（圖／品牌提供）

接著出現細肩帶褶皺布料，靈感取自貝尼尼的雕塑作品；編織緹花和絲質華服上通過嵌花皮草與手工串珠裁剪工藝，可以見到大理石成為這個系列的重要組成部分，交織出流光溢彩。模特兒拎著小巧的貝殼包、大理石紋理提袋，仿佛悠遊海中，與衣著巧妙呼應，密不可分。

▲Kim Jones融入品牌歷史， Lagerfeld 最後一個系列的 Karligraphy 花體字圖案裝飾在靴子上。（圖／品牌提供）

Kim Jones更將FENDI的品牌歷史完美注入其中，使用秀服的演變史來挖掘品牌的典藏資料，古董包上的天鵝絨絲帶被用在新的設計上；還有用珠子將 Lagerfeld 最後一個系列的 Karligraphy 花體字圖案裝飾在靴子上，新舊交接更有魅力。

【更多高級訂製服】

CHANEL（香奈兒）

香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮，各種唯美刺繡與水晶鑲飾結合，大秀第一幕，漫長的隊伍從巴黎大皇宮階梯走下，秀場被佈置宛如婚禮一般，這便是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對本季的幻想。模特兒騎白馬緩緩出場，像是從1920年代走出的新娘，戴著頭紗，禮服下襬以米褐色綢緞縐紗打造，裙曳由Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點，搭配立體翼領與襯衫式袖口，絕美又很有態度。

▲香奈兒2021春夏高級訂製服，將秀場打造成為浪漫婚禮。

VALENTINO

VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力，刪繁就簡，造就靈動自然，為了使得輪廓更為修長，踩著恨天高的模特兒，剝除了繁覆的裝飾和印花，改由在表面點綴立體花瓣裝飾，或蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，像是鏤空紋理的大地色系大衣以及立體花瓣翻領外套，就算是男裝也能相當流暢。

▲VALENTINO 2021 春夏高訂系列首次加入了男裝，一眼望去廓形極具垂直張力。

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